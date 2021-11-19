Токаев поручил провести широкую ревизию методов работы МИДа

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК призвал провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы государства, необходимо осуществлять внешнюю политику в соответствии с концепцией "слышащего государства" и повысить ее эффективность, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию. Следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов. Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов. К примеру, обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие проблемы негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев", - отметил Токаев.

В качестве второй приоритетной задачи президент обозначил "перезагрузку" экономической дипломатии. По мнению главы государства, в условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций. В этой связи МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Еще одной важной задачей, требующей внимания, Токаев считает укрепление лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии.

Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания. Наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии. Срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии. Осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований. Наличие интеллектуального и человеческого потенциала. Высокий авторитет Казахстана на международной арене. Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии", - сказал президент РК.

Также глава государства полагает, что общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках "водной дипломатии".

Кроме того, президент остановился на вопросах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами. Он подчеркнул, что мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме, и остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.

Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана", - заявил Токаев.

В ходе заседания глава государства обратил внимание на формирование обновленного облика казахстанской дипломатии.

Уход квалифицированных специалистов из министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом. Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов. С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в министерство. Необходимо исправить эту ситуацию. Время требует кардинальных перемен в кадровой политике. Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но прежде всего государственным языком", - сказал президент.