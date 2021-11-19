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Токаев поручил провести широкую ревизию методов работы МИДа

18.11.2021, 17:42 19603
Токаев поручил провести широкую ревизию методов работы МИДа
Фото: Facebook/Berik Uali
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК призвал провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы государства, необходимо осуществлять внешнюю политику в соответствии с концепцией "слышащего государства" и повысить ее эффективность, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию. Следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов. Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов. К примеру, обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие проблемы негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев", - отметил Токаев.

 
В качестве второй приоритетной задачи президент обозначил "перезагрузку" экономической дипломатии. По мнению главы государства, в условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций. В этой связи МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.
 
Еще одной важной задачей, требующей внимания, Токаев считает укрепление лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии.
 

Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания. Наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии. Срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии. Осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований. Наличие интеллектуального и человеческого потенциала. Высокий авторитет Казахстана на международной арене. Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии", - сказал президент РК.

 
Также глава государства полагает, что общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках "водной дипломатии".
 
Кроме того, президент остановился на вопросах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами. Он подчеркнул, что мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме, и остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.
 

Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана", - заявил Токаев.

 
В ходе заседания глава государства обратил внимание на формирование обновленного облика казахстанской дипломатии.
 

Уход квалифицированных специалистов из министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом. Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов. С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в министерство. Необходимо исправить эту ситуацию. Время требует кардинальных перемен в кадровой политике. Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но прежде всего государственным языком", - сказал президент.

 

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В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности

18.11.2021, 19:50 24922
В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 18 ноября под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
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С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители генпрокурора. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.
 
Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели - согласование ключевых процессуальных решений прокурором позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.
 
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В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.
 
В результате, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч гектаров земель на 4,8 миллиарда тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения.
 
По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.
 

Глава государства подписал закон о контроле денежных операций политиков

18.11.2021, 19:08 30241
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому закону, за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство. 
 
Кроме того, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности. 
 

Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности

18.11.2021, 18:52 33535
Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности
Фото: DalmaNews
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, а также заявил, что Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры.
 

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