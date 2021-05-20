Президент поручил актуализировать комплексный план развития Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который рассказал о социально-экономическом развитии, мерах по улучшению благосостояния населения, а также о ситуации с коронавирусом в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Умирзак Шукеев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о проводимой системной работе по covid-менеджменту, строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, интенсивной вакцинации населения. В целом по Туркестанской области планируется вакцинировать 1 миллион человек, на сегодняшний день вакцину получили 200 тысяч местных жителей. Запасы коек и медикаментов в инфекционных больницах региона достаточны, все стационары оснащены необходимым оборудованием. По словам акима, область находится в "зеленой зоне", что позволило снять некоторые ограничения", - информирует пресс-служба главы государства.

В этом году Туркестанской области исполняется 3 года, в связи с чем Шукеев проинформировал о проделанной за этот период работе. По его словам, валовый региональный продукт вырос на 41%, инвестиции выросли в 2,4 раза, реализованы крупные проекты в сфере строительства, достигнуты положительные показатели в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию областного центра. По словам акима, в Туркестане реализовано более 250 проектов, привлечено 445 миллиардов тенге инвестиций. Умирзак Шукеев также подробно представил проекты, которые планируется осуществить в ближайшее время.

По итогам встречи глава государства поручил совместно с правительством актуализировать комплексный план развития Туркестанской области на 2018-2024 годы.

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