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Президент поручил чиновникам носить одежду отечественного производства

30.01.2019, 15:49 16264
Президент поручил чиновникам носить одежду отечественного производства
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снова обратил внимание чиновников на отечественную легкую промышленность и поручил пропагандировать ее личным примером - купить костюмы казахстанского производства, передает корреспондент агентства.
 
"Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного в этом нет. В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих, для всех… И мы поднимем отечественную легкую промышленность", - сказал президент
 
Он отметил, что даже самая простая одежда ввозится в Казахстан из-за рубежа. 
 
"Ладно, есть модницы и модники, им подавай "Шанель-манель" и так далее. Но простой народ? Вчера на встрече с молодежью, на открытии Года молодежи, на выставке мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развиваем? Ерболат (Ерболат Досаев - заместитель премьер-министра РК - прим. агентства), ты вообще не занимаешься этим!" - упрекнул глава государства. 
 
Как ответил президенту Досаев, на импортозамещение будет направлено около 600 млрд тенге.
 

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