Президент поручил обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу, передает Kazakhstan Today.

Ставлю задачу к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением", - сказал глава государства.

Он отметил, что строительством только государственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования. Родители смогут выбрать любой детский сад или школу, расплатиться там ваучером от государства.

Специалисты обоснованно утверждают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми. Это недопустимо. В связи с этим государство поддержит так называемые "обычные" школы. Это также поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования", - сказал президент.

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