Президент поручил определить перечень первоочередных реформ

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - На очередном заседании Высшего совета по реформам были рассмотрены подходы к переформатированию системы государственного планирования, заслушаны доклады руководителей консультативных комитетов по макроэкономической политике, развитию социальной сферы, диверсификации экономики и бизнес-регулирования, реформированию судебной и правоохранительной систем, государственного управления и госуслуг, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.

Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью", - сказал глава государства.

Президент поручил в системе реформ государственного планирования уделить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.

За несколько десятилетий независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Все надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятную для исполнителей и людей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу - определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов "Цифровой Казахстан", "АПК-2025".

Президент также остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей.

Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал глава государства.

В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.

Важно понимать следующее. Слишком частое изменение Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе, темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главные клиенты - граждане Казахстана. Фактически предстоит перезагрузка всей системы государственного управления - от госслужбы до местного самоуправления.

По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при президенте РК по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.

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