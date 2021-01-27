Президент поручил правительству и Генпрокуратуре вернуть 46 млн гектаров пустующих пастбищ

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Генеральной прокуратуре вернуть 46 млн гектаров пустующих пастбищ, передает Kazakhstan Today.

Я хотел бы остановиться на проблеме пастбищ. Эти земли должны быть доступны в первую очередь сельскому населению. Местные акиматы плохо организовывают свою работу. В результате сельчанам трудно находить пастбища", - сказал глава государства на расширенном заседании правительства.

По словам президента, 99% пастбищ находятся в собственности фермерских хозяйств, однако по назначению используется только 36% из них.

Остальные 46 миллионов гектаров пастбищ пусты. Поручаю правительству совместно с Генпрокуратурой до конца этого года вернуть эти пастбища", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сельское население ждет новых динамичных решений с точки зрения экономики, регионального развития и равных возможностей.

По моему поручению разрабатывается национальный проект по агропромышленному комплексу. Мы должны решить эту проблему в ближайшие пять лет", - сказал Токаев.

По его мнению, важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности.

Ее решение невозможно без высокопроизводительного сельского хозяйства и конкурентоспособных перерабатывающих производств. Необходимо ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 24 оптово-распределительных центров. Сегодня, около 90% импорта зеленых овощей приходится на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с РФ также идет через нашу территорию. В этой связи был инициирован проект Международного центра торгово-экономического сотрудничества", - проинформировал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства