Президент поручил за три года на 40% сократить долю теневой экономики

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе расширенного заседания правительства под председательством главы государства были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста, передает Kazakhstan Today.

Открывая совещание, президент Казахстана отметил положительную динамику экономических показателей по итогам 2018 года.

Экономический рост составил более 4%. В целом, позитивная динамика наблюдается в торговле - 7,6%, транспортной сфере - 4,6% и промышленности - свыше 4%. В других отраслях также сохраняется хороший темп. Годовая инфляция составила 5,3%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 17,2%", - сказал глава государства.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ерболата Досаева, председателя Национального банка Данияра Акишева, заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева, министра индустрии и инфраструктурного развития Жениса Касымбека, акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова.

Заслушав отчеты, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что правительство, Национальный банк и акимы регионов провели значительную работу, что позволило достигнуть оптимальных показателей развития.

Размер минимальной заработной платы вырос в 1,5 раза. Было трудоустроено около 500 тысяч человек, новое жилье обрели 113 тысяч семей. Созданы максимально комфортные условия для предпринимательства", - сказал президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на тенденции в мировой экономике, подчеркнув необходимость дальнейшего обеспечения темпов экономического роста.

В прошлом году начался системный пересмотр государственной социальной политики. В рамках Пяти социальных инициатив, недавнего Послания народу Казахстана и принятого социального пакета для молодежи колоссальные средства направлены на обеспечение роста благосостояния всех казахстанцев. Сегодня не все страны могут позволить себе такое увеличение социальных расходов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что отныне доходы и качество жизни населения станут главными критериями эффективности государства, и работа каждого министра и акима будет оцениваться именно по данным параметрам, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе заседания президент Казахстана отдельно остановился на ходе и результатах выполнения всех программных документов.

В Плане нации поставлена задача формирования новой модели экономики, основанной на снижении роли государства, развитии частного бизнеса, конкуренции и верховенстве закона. Рост ВВП должен происходить, прежде всего, за счет повышения эффективности, производительности труда, усиления МСБ. В последние годы доля МСБ в экономике остается на уровне 25-27%. Наша задача - довести ее до 35% к 2025 году, и не менее 50% к 2050 году", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В этой связи глава государства отметил, что в рамках Дорожной карты бизнеса было выделено 385 миллиардов тенге, финансовую поддержку получили более 20 тысяч проектов, соответствующее обучение прошли порядка 180 тысяч предпринимателей.

Имеется огромный потенциал для развития. Например, лишь объем регулируемых закупок составляет свыше 11 триллионов тенге. Эксперты оценивают возможность замещения импортируемых товаров и услуг стоимостью порядка 1 триллиона тенге внутренним производством. Вместе с тем, объемы выпущенной продукции МСБ снизились в Павлодарской и Туркестанской областях. Поручаю правительству совместно с акимами разобраться. Каждый аким лично отвечает за развитие малого и среднего бизнеса. В правительстве персональную ответственность несет заместитель премьер-министра Ерболат Досаев", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах государственного участия в экономике и расширения конкурентных рынков.

Антимонопольная служба должна заниматься созданием конкурентных рынков и расширением бизнеса. Частный сектор должен выступить ключевым драйвером роста экономики и производительности труда. Каждый аким должен четко представлять, какой будет структура экономики региона, за счет чего будет идти развитие, какие отрасли дадут рост, обеспечат рабочие места и доходы населения", - сказал глава государства.

В данной связи акимам совместно с НПП "Атамекен" было поручено сформировать План развития каждой области, нацеленный на создание рабочих мест в контексте перспектив развития региона.

Наряду с этим, президент Казахстана указал на важность повышения доли переработанной сельхозпродукции в структуре экспорта и обеспечения контроля тарифов и цен на социально-значимые для населения товары. Особое внимание Нурсултан Назарбаев уделил вопросам развития животноводства и обеспечения внутренних рынков сельхозпродукцией отечественного производства.

Глава государства также остановился на итогах реализации программы индустриализации и процессе привлечения инвестиций в основной капитал.

Завершается вторая пятилетка индустриализации. Реализовано 1250 проектов, которые сыграли важную роль в развитии промышленности. Для Третьей модернизации страны необходимо привлечение инвестиций в основной капитал на уровне более 30% к ВВП в год. В последние годы этот показатель у нас составляет менее 20%. Доля кредитов к ВВП также остается низкой - на уровне 25%. Речь идет о нехватке инвестиций в реальный сектор. Национальному банку нужно проявить активность и содействовать экономическому росту", - сказал он.

Нурсултан Назарбаев поручил выработать системные решения по обеспечению реального сектора и инфраструктурных проектов финансированием, а также создать комплексную экосистему привлечения инвестиций с акцентом на инвесторов из развитых стран.

В каждом отраслевом министерстве, акиматах, нацкомпаниях нужно закрепить конкретного заместителя, персонально отвечающего за инвестиционную работу и экспорт. Для слаженной работы необходимо выстроить эффективное взаимодействие. Мы выпускаем более 500 новых видов продукции, экспорт осуществляется в 110 стран мира. Однако мало проектов, способных реально повлиять на структуру экономики. Объем экспорта продукции высокого передела остается практически неизменным", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также указал на необходимость своевременного решения вопросов в финансовом и банковском секторе страны.

Только за последние 3 года количество предприятий, находящихся на стадии банкротства, выросло почти в 2 раза, до 3,7 тысяч. Сейчас их задолженность превышает 4 триллиона тенге. Малый бизнес глубоко закредитован. Развитие бизнеса скованно долгами и недостатком собственного капитала", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул важность упрощения процедур банкротства и повышения их прозрачности.

За 5 лет внесено порядка 30 изменений в законодательство, а ситуация не улучшается. Процедура банкротства применяется на поздних стадиях, когда финансовое оздоровление уже невозможно. Правительству, лично премьер-министру Сагинтаеву нужно конкретно и системно разобраться в этих вопросах в разрезе регионов и предприятий", - сказал он.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах борьбы с теневым оборотом в экономике.

Наша задача - сократить за 3 года долю теневой экономики как минимум на 40%. Необходимо изучить возможность установления предельных порогов при обналичивании юридическими лицами денежных средств в банках. Правительству необходимо провести налоговую амнистию для физических лиц, предусматривающую списание пени при условии уплаты ими основного долга", - сказал глава государства.

Уделив вопросу повышения качества жизни населения отдельное внимание, президент Казахстана поставил ряд задач перед правительством и акиматами.

Я не случайно определил вопрос качества жизни государственным приоритетом. Регулярно посещаю регионы и хорошо знаю, что сейчас волнует людей на местах. Качество жизни - не абстрактное понятие. Это - жилье, образование, здравоохранение, социальная помощь, экология, дороги, общественный транспорт, безопасность", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он особо отметил важность продолжения мер по инфраструктурному развитию регионов с акцентом на строительстве внутриобластных и районных дорог.

По моему поручению на основе результатов социологических исследований администрацией президента составлена Карта проблемных вопросов страны, где в разрезе каждого региона обозначены системные и инфраструктурные проблемы: состояние дорог, сельского водоснабжения, больниц, школ, ЖКХ и сетей. Именно над решением таких вопросов нужно работать. Разработанную Карту следует передать в правительство. В первую очередь, необходимо решать насущные вопросы людей", - поручил президент.

В ходе заседания также была отмечена важность дальнейшей работы по строительству жилья и обеспечения доступа к нему всех слоев населения.

По госпрограмме "Нурлы жер" введен рекордный объем жилья - 12,5 миллиона квадратных метров. Таких высоких темпов строительства у нас не было. Программа придала импульс расширению местного содержания, доля которого, по оценкам, превышает 85%. По программе 7-20-25 более 3,7 тысячи казахстанцев приобрело новое жилье. В то же время, ввиду различных факторов, еще не всем категориям населения созданы возможности для участия в данных программах", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также поручил продолжить строительство арендного жилья для молодежи в городах - миллионниках.

Некоторые регионы инициируют строительство новых жилых массивов, находящихся вдали от инфраструктуры, что повышает расходы. Было уже сказано, что мы будем работать по модели "люди к инфраструктуре", а не наоборот. По моему поручению был разработан Комплексный план компактной застройки города Астаны на 5 лет с учетом шаговой доступности населения к основным общественным благам и услугам. Акимы регионов должны изучить опыт, принять аналогичные планы", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по обеспечению населения качественным образованием.

В сфере образования улучшаются условия работы учителей, увеличена их зарплата. Вузы получили автономию. Расширен охват дошкольным образованием. В прошедшем году построено порядка 70 новых школ. Следует обеспечить все школы полноценным Интернетом, а также школьным транспортом", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также остановился на процессе подготовки специалистов в рамках ТиПО и последующем трудоустройстве выпускников и отметил положительную динамику развития отечественной системы здравоохранения.

В сфере здравоохранения продолжается работа по развитию инфраструктуры и улучшению качества медицинских услуг. Растет продолжительность жизни и рождаемость. Создано 16 миллионов электронных паспортов здоровья, модернизирована служба скорой помощи. Мной подписан Закон, благодаря которому цены на лекарства будут регулироваться, и станут прозрачными. Я поддерживаю опыт по внедрению системы прозрачного учета лекарств, что обеспечило экономию 26 миллиардов тенге бюджетных средств", - сказал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана остановился на проблеме доступности медицинских услуг в регионах, подчеркнув эффективность проекта по запуску специальных поездов "Саламатты Казахстан".

В отдаленных селах можно организовать передвижные пункты медосмотра. В течение 3 лет нужно решить вопрос обеспечения службы скорой помощи автомобилями и реанимобилями. На все эти цели необходимо выделить 27 миллиардов тенге. На основе инвентаризации до конца 2020 года акимам следует обеспечить полное оснащение, в первую очередь, районных больниц и поликлиник необходимым медицинским оборудованием", - указал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отметив существенное увеличение масштабов социальной поддержки, поручил правительству с 1 января 2020 года обеспечить рост средних размеров социальных выплат из ГФСС до 30% и принять Новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

Прокуратура выявила более 37 тысяч нарушений трудовых прав работников. В их числе - долги по заработной плате, нарушение безопасности условий труда, неправильный расчет заработной платы, невыплата надбавок за вредные условия, дискриминация прав наших граждан на иностранных предприятиях. Правительство, акимы и органы прокуратуры должны держать этот вопрос на строгом контроле", - сказал он.

В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что население страны должно ощутить результаты всей деятельности правительства, и утвердил базовые критерии эффективности работы кабинета министров в 2019 году согласно Стратегическому плану развития "Казахстан-2025".

Необходимо обеспечить стабильный рост экономики на уровне не менее, чем 4%. Для того чтобы войти в тридцатку развитых государств в будущем нужно добиться роста на уровне 5%. Довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 28,2%. Обеспечить рост объема несырьевых товаров и услуг до 24,7 миллиарда долларов, производительности труда - на 12,3% к уровню 2016 года, инвестиций - до 16,8% от ВВП. В рамках инклюзивной модели роста повысить среднедушевые реальные доходы населения до 6% к показателю 2016 года", - заключил глава государства.

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