Президент посетил привокзальную площадь Астаны и побеседовал с горожанами

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В ходе незапланированного рабочего выезда глава государства ознакомился с деятельностью железнодорожного вокзала на правом берегу столицы и встретился с гостями и жителями города на привокзальной площади, сообщает пресс-служба Акорды.
Нурсултан Назарбаев, побеседовав с жильцами района "Сарыарка", пожелал им успехов и благополучия, а также поинтересовался их мнением о работе городских коммунальных служб, передает Kazakhstan Today.
"Будучи молодым специалистом, я стоял в очереди на квартиру почти 10 лет. Сейчас время другое. Без усилий нельзя добиться ничего. Для того чтобы достичь успеха, нужно работать не покладая рук, и в итоге вы пожнете плоды своего труда", - обратился президент Казахстана к жителям одного из жилых массивов района "Сарыарка".
Нурсултан Назарбаев отметил хорошее состояние города после зимнего периода, подчеркнув результаты деятельности городских служб и необходимость продолжения работ по благоустройству и соблюдению чистоты в столице.
Глава государства акцентировал внимание на проблемах перегруженности автомобильных дорог и нехватки парковочных мест.
"Очень большое количество машин на дорогах. Руководству города нужно продумать решение этого вопроса. В случае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. Также хочу сказать, что владельцы различных зданий, торговых домов и магазинов должны вместе со своими коллегами навести порядок на своей территории", - сказал президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев указал на важность своевременной подготовки города к всемирной выставке "ЭКСПО-2017" и призвал всех жителей принять активное участие в озеленении столицы.
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