Президент посетил спорткомплекс "Халык Арена" в Актау

Фото: Акорда

АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс "Халык Арена" в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел тренировочные залы. В комплексе, рассчитанном на 2500 человек, созданы условия для занятий 19 видами спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, легкую атлетику, бокс, дзюдо, тяжелую атлетику, плавание, мини-футбол, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент в ходе беседы со спортсменами отметил, что государство уделяет особое внимание сфере спорта, в том числе развитию массового спорта, во всех регионах строятся современные спортивные сооружения. Глава государства выразил уверенность, что в будущем эти спортсмены станут чемпионами мира и олимпийских игр.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов молодым спортсменам.

Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области.

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