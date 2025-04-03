Президент поставил ряд задач перед новым министром промышленности и строительства

Фото: посольство РФ в РК

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 апреля, в Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК состоялось торжественное открытие Казахстанско-Российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.





Делегацию России возглавил заместитель президента Российской академии наук академик Петр Чекмарёв. В мероприятии приняли участие руководители ведущих научно-исследовательских институтов и научно-производственных центров, профильные эксперты, представители агробизнеса, а также студенты, обучающиеся по агротехническим и сельскохозяйственным специальностям.





Располагая большими природными ресурсами, Казахстан и Россия являются ключевыми игроками в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Российская академия наук является близким и надежным для нас партнером, с которым мы сотрудничаем в различных научных и технологических областях. Наше сотрудничество основано на взаимном доверии и стремлении к общим целям, что способствует развитию и укреплению научных связей между нашими странами", - отметил во время торжественной церемонии открытия президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.





Петр Чекмарёв в свою очередь передал теплые пожелания от президента Российской академии наук Геннадия Красникова и подчеркнул, что у России и Казахстана общие задачи в сфере продовольственной безопасности. Он отметил, что научная общественность России заинтересована в активной совместной работе с казахстанскими учеными:





В работе центра будут принимать участие российские вузы. В России свыше 50 аграрных вузов, они работают во всех регионах страны и занимаются развитием науки. Много казахстанских ребят учится в России, так же, как и российские студенты - в казахстанских вузах. Казахстанские аспиранты занимаются научной работой под руководством российских ученых, и работа по обмену аспирантами будет обязательно проводиться в дальнейшем".





Советник посольства России в Казахстане Денис Десов отметил, что в условиях климатических и геополитических вызовов важно объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению позиций России и Казахстана на мировой арене.





Среди целей работы Российско-Казахстанского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе:





развитие совместных исследований и проектов в области геномной селекции сельскохозяйственных культур, создание сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням, проведение испытаний и использование биотехнологий для создания экологически чистых продуктов;





развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе с целью внедрения инноваций, в том числе использование систем мониторинга, автоматизации процессов и анализа больших данных;





развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов;





развитие технологий переработки сельскохозяйственных культур с целью создания новых видов продуктов, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз.





Центр призван придать импульс созданию стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли, что также будет способствовать укреплению научного и технологического потенциала России и Казахстана.