28.02.2025, 13:39 86406
Назначен новый глава Министерства промышленности и строительства
Фото: ktze.kz
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерсайына Нагаспаева министром промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Назначить Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича министром промышленности и строительства Республики Казахстан ", - сообщается в тексте указа.
Ерсайын Нагаспаев родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова. Работал советником заместителя премьер-министра Республики Казахстан, заместителем акима района имени Казыбек би города Караганды, советником акима Карагандинской области, акимом города Шахтинска, заместителем директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана" и исполняющим обязанности управляющего директора по новым проектам АО "НК "ҚТЖ".
Ранее экс-министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана.
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01.03.2025, 09:06 751
Посвященная Всемирному Дню гражданской обороны выставка техники прошла в ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в честь Всемирного Дня гражданской обороны прошла выставка техники, организованная департаментом по чрезвычайным ситуациям.
Мероприятия, посвященные этому дню, проходят ежегодно 1 марта во всем мире. Гражданская оборона - не только защита населения в военное время, но и спасение граждан при природных и техногенных катастрофах, оказание помощи в экстренных ситуациях, предотвращение и устранение последствий происшествий, а также проведение разъяснительной работы.
Спасатели ДЧС ВКО в этот день организовали выставку техники и познакомили жителей и гостей области с современным оборудованием и экипировкой, которая используется при чрезвычайных ситуациях. Каждый из присутствующих мог своими глазами увидеть и даже посидеть в поступившей на вооружение ДЧС новой технике высокой проходимости", - сообщили в областном акимате.
Гостей выставки впечатлили снегоболотоходы, оперативные автомобили "Toyota Hilux", позволяющие в условиях непростого климата области справляться с природной стихией, новые пожарные автомобили, автоколенчатый подъемник, высокоэффективные дроны и боевое снаряжение.
В ходе мероприятия сотрудники службы ЧС рассказали о правилах поведения на льду, при пожарах и землетрясении. Врачи Центра медицины катастроф МЧС РК показали мастер-класс как реанимировать пострадавшего. Кинологическая служба познакомила с лабрадорами-спасателями, которые служат в рядах спасателей и осуществляют поисковые работы. Военнослужащие второго спасательного батальона ознакомили граждан со спецификой профессии и спасательным оборудованием, которое применяют, приходя на помощь в экстренной ситуации", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что ежегодно подразделения ДЧС ВКО совершают в среднем более 3800 выездов.
В 2024 году ликвидировано порядка 740 пожаров, спасено из зоны чрезвычайных ситуаций около 300 жизней и эвакуировано 1118 граждан", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.
28.02.2025, 17:39 61306
В Риддере идет масштабная работа по предотвращению паводков
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере полным ходом идет работа по устранению паводкоопасной ситуации, сообщает акимат региона.
С начала сезона уже вывезено более 68 тысяч кубометров снега, что значительно снижает риск подтоплений. В ближайшее время коммунальные службы приступят к расчистке 13 километров арыков и 70 водопропускных сооружений, чтобы обеспечить беспрепятственный отток талых вод", - рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что для достижения максимального эффекта важна общая ответственность. Городские службы призывают жителей оказать содействие - своевременно очищать прилегающие территории, не засорять арыки и оперативно сообщать о заторах и проблемных участках.
Ранее глава ВКО поручил следить за очисткой шугосбросного канала ТОО "ЛКГЭС" и держать под контролем состояние арыков и каналов. ДЧС ввел в регионе с 1 февраля режим повышенной готовности к паводковому периоду.
28.02.2025, 16:17 66536
В Казахстане заведено 16 уголовных дел за искусственное завышение соцвыплат
Граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан министр Светлана Жакупова рассказала о ситуации в системе обязательного социального страхования.
По словам Светланы Жакуповой, система обязательного социального страхования на сегодняшний день охватывает 74,3% занятого населения.
В 2024 году из Государственного фонда социального страхования произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в ГФСС. Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру - это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы", - сказала министр.
В настоящее время заведено 16 уголовных дел на 113 получателей, сумма нанесенного ими ущерба составила 158,4 млн тенге.
С сентября 2024 года порядка 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге.
В целом, продолжила министр, в 2024 году МТСЗН достигнуты все целевые индикаторы, исполнены все социальные обязательства перед казахстанцами: были своевременно проиндексированы и осуществлены выплаты пенсий и пособий более 4 млн получателям; более 900 тыс. лиц, ищущих работу, трудоустроены; восстановлены социальные гарантии 17 тыс. работников из 1400 предприятий; снижены показатели производственного травматизма; квота для иностранных работников сокращена с 22 до 15 тыс.; более 276 тыс. семей вышли из трудной жизненной ситуации; внедрено лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги.
Жакупова отметила, что регулирование трудовых отношений является важным направлением деятельности ведомства. Министр озвучила ключевые вызовы в этой сфере и рассказала, как ведомство решает проблемные вопросы.
Первое - наличие неформальных трудовых отношений. Актуальными остаются проблемы работы без трудовых договоров, сокрытия доходов, задолженности по оплате труда. Это влечет негативные последствия для работника при наступлении социальных рисков.
Инспекторами труда в прошлом году осуществлено 5,6 тыс. проверок предприятий, выявлено свыше 200 фактов работы без трудового договора, взыскана задолженность по заработной плате на сумму 3,7 млрд тенге, 2,8 тыс. предприятий выведены из зоны высокого риска. При этом сохраняется задолженность по заработной плате перед 1343 работниками на 49 предприятиях на сумму порядка 950 млн тенге", - сказала министр.
Министр сообщила, что для обеспечения прозрачности трудовых отношений и гарантий работников МТСЗН инициирован ряд цифровых решений: декларирование работодателем штатного расписания предприятий в информационной системе HR Enbek; перевод процедуры заключения трудовых и коллективных договоров на электронный формат; расширение функционала карты трудовых рисков для более точного прогнозирования и предотвращения трудовых конфликтов.
Предлагаемые меры обеспечат исполнение работодателями обязательств, предусмотренных трудовыми договорами, а также позволят проводить мониторинг условий труда работников", - отметила Светлана Жакупова.
Второй вызов - низкий уровень квалификации работников. Многие работники, имея профильное образование, не владеют необходимыми навыками для повышения производительности труда. Рост заработных плат обеспечивается больше административными методами, без учета профессиональных компетенций.
В целях вовлечения в систему квалификации работодателей и работников реализован ряд мер в соответствии с законом "О профессиональных квалификациях". Создан цифровой банк навыков, включающий 12 тыс. востребованных компетенций, что позволяет более точно определять актуальные потребности рынка труда. Для 4500 востребованных профессий разработано более 800 профессиональных стандартов, которые легли в основу свыше 11 тыс. образовательных программ вузов и колледжей. Это обеспечивает подготовку кадров, отвечающих требованиям рынка труда", - проинформировала глава МТСЗН.
В ближайшее время планируется:
- открытие 5 новых центров признания квалификаций, из которых 2 будут соответствовать международным стандартам, что повысит качество оценки компетенций;
- обновление национального классификатора занятий с включением 800 новых профессий на основе предложений государственных органов и бизнеса;
- актуализация национальной рамки квалификаций с учетом европейской. Это будет способствовать признанию отечественных дипломов за рубежом и развитию концепции обучения на протяжении всей жизни.
Третье - травматизм и вредные условия труда.
Принятые МТСЗН комплексные меры в сфере охраны труда в 2024 году в целом позволили сохранить положительную динамику по снижению производственного травматизма. В частности, количество пострадавших за прошлый год к уровню 2023 года снижено на 4,5%, количество смертельных случаев снижено на 19,5%.
В 2024 году функции государственного контроля по труду возвращены в ведение МТСЗН, согласно стандартам Международной организации труда. Тем самым обеспечена независимость и беспристрастность инспекторов труда при принятии решений по результатам госконтроля. Для повышения социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, внедрены специальные социальные выплаты. По итогам прошлого года выплаты назначены более 13 тыс. человек на сумму 17 млрд тенге", - сообщила Светлана Жакупова.
Кроме того, на законодательном уровне приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения требований в области охраны труда в части замены санкции "предупреждение" на "штраф" и увеличения штрафов в два раза. Внедрена цифровая карта предприятий, которая в режиме реального времени позволяет проводить мониторинг условий труда. Оперативность и прозрачность расследований несчастных случаев на производстве повышается за счет внедрения мобильного приложения FSM.
В то же время во вредных условиях труда занято 519 тыс. работников. Имеются факты групповых несчастных случаев со смертельным исходом и сокрытия производственного травматизма.
В связи с этим во исполнение поручения главы государства планируется реализовать следующие меры по ужесточению механизмов надзора и контроля в сфере охраны труда:
1) внедрение новой методики оценки профессиональных рисков на рабочих местах;
2) наделение государственных инспекторов труда надзорными функциями для экстренного приостановления опасных работ;
3) внедрение систем раннего оповещения о рисках чрезвычайных ситуаций (мобильные приложения, специальные датчики и другие современные технологические решения);
4) усиление требований к специализированным организациям по проведению оценки профессиональных рисков;
5) расширение возможностей профилактического контроля без посещения предприятия на основе данных государственных информационных систем.
Другим приоритетным направлением деятельности министерства является социальное обеспечение граждан. Несмотря на предпринимаемые меры, у новых пенсионеров продолжает снижаться уровень замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами. Причина этому - естественное уменьшение солидарного стажа, низкий уровень пенсионных накоплений.
В накопительной пенсионной системе участвуют 6,4 млн граждан, или 71,1% занятого населения. Однако участие значительной доли зачастую носит формальный и непостоянный характер. Имеются вопросы к доходности пенсионных активов. В 2024 году на возмещение недополученной инвестиционной доходности из республиканского бюджета направлено 26,8 млрд тенге. В связи с этим МТСЗН совместно с государственными органами и экспертным сообществом продолжит работу по совершенствованию пенсионной системы", - сообщила Светлана Жакупова.
Говоря о вопросах соцподдержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министр сообщила, что по поручению главы государства во всех регионах создаются центры поддержки семьи. На сегодняшний день в стране 109 центров, к 2028 году их число достигнет 208.
Еще одним вызовом является повышение эффективности и адресности оказания социальной помощи. В 2024 году адресную социальную помощь получили 78 тыс. семей на сумму 39,5 млрд тенге. В последние два года порядка 19 тыс. человек, или 4%, получали АСП непрерывно.
28.02.2025, 12:34 100526
ЦИК утвердил размеры расходов кандидатов в депутаты районных маслихатов
Общая сумма расходов составит 425 тыс. тенге
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия утвердила размеры расходов кандидатов в депутаты районных маслихатов вместо выбывших на выборах, назначенных на 30 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Установлены следующие размеры расходов, покрываемые из средств республиканского бюджета:
- Выступление с программой в средствах массовой информации - 240 000 (двести сорок тысяч) тенге
- Проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге
- Транспортные расходы - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) тенге
Настоящее постановление направить избирательным комиссиям областей Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жетісу, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская. Вышеуказанным областным избирательным комиссиям довести настоящее постановление до сведения нижестоящих территориальных и окружных избирательных комиссий, зарегистрированных кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам в депутаты маслихатов районов", - говорится в постановлении.
28.02.2025, 12:34 97371
В Казахстане 40 судей привлечены к дисциплинарной ответственности
Фото: depositphotos.com
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан 40 судей привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель судебного жюри при Высшем судебном совете Нуржан Кайыпжан.
По его словам, из 40 судей к дисциплинарной ответственности привлечены 31 судья районного уровня, 5 председателей районных и приравненных к ним судов, 2 судьи областных и приравненных к ним судов, 1 председатель судебной коллегии областного суда и 1 председатель областного суда. Всего применено 40 дисциплинарных взысканий, из них в виде замечания - 21, выговора - 13, освобождения от должности судьи - 6.
Основаниями дисциплинарной ответственности судей явилось грубое нарушение законности при отправлении правосудия, это по 30 материалам. По шести делам - нарушение норм Кодекса судейской этики, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей председателя суда и судебной коллегии по четырем фактам. Судебным жюри прекращено 33 дисциплинарных дела, или 45,2% от общего количества рассмотренных дел", - заявил Нуржан Кайыпжан.
Он отметил, что причинами прекращения дисциплинарных дел в основном стали отсутствие в действиях судьи состава дисциплинарного проступка и малозначительность дисциплинарного проступка.
Ранее в Казахстане за грубые нарушения законности наказали двух судей.
28.02.2025, 11:50 100561
Кайырбеков назначен замминистра внутренних дел - главой КУИС
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Абая Кайырбекова заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан - председателем Комитета уголовно-исполнительной системы, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан - председателем Комитета уголовно-исполнительной системы", - сообщается в тексте распоряжения президента.
Абай Кайырбеков родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Работал старшим инспектором группы внутренней безопасности РГ УССО МВД РК, заместителем начальника управления аналитической работы и внутреннего контроля департамента собственной безопасности, начальником департамента УИС по Костанайской области, исполняющим обязанности председателя Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК.
Ранее Иргалиев стал главой Агентства по стратегическому планированию и реформам.
28.02.2025, 11:49 103806
Иргалиев стал главой Агентства по стратегическому планированию и реформам
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Иргалиева председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сообщается в тексте указа.
Асет Иргалиев родился в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса, Университет Йорка, Университет Ноттингема.
Работал заведующим центром проектного управления канцелярии премьер-министра РК, советником премьер-министра, вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, министром нацэкономики РК, помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.
Также указом главы государства Жандос Шаймарданов освобожден от должности главы Агентства по стратегическому планированию и реформам.
28.02.2025, 11:47 101421
Шарлапаев назначен помощником президента Казахстана
Фото: gov.kz
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Павлодар. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником по экономическим вопросам, сообщает Акорда.
Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщается в тексте указа.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Крэнфилдскую школу менеджмента и Саратовский социально-экономический университет. В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка".
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ). В сентябре 2023 года возглавил Министерство промышленности и строительства.
Ранее Арман Кырыкбаев был назначен помощником президента Казахстана.
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