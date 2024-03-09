08.03.2024, 09:10 24236
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жительниц страны с Международным женским днем, сообщает Акорда.
Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества. Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще. Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.
Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения cправедливого Казахстана. Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца теплом и радостью! Желаю вам счастья, добра и благополучия!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня в Казахстане, странах бывшего СССР и во многих странах мира отмечают Международный женский день.
История возникновения Международного женского дня берет начало в 20-м веке. 28 февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин. Инициатором данного шествия стала социал-демократическая женская организация. Причина митинга - стремление женщин получить равные права с мужчинами (преимущественно трудовые), а также иметь возможность участвовать в выборах.
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07.03.2024, 20:46 42146
В Минобороны РК опровергли информацию о закупке военной продукции для Украины
С 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны прокомментировали слухи о том, что Казахстан якобы ведет переговоры с "Укрспецэкспортом" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ.
Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении МО РК.
07.03.2024, 18:54 46251
В Алматы повысят тариф на вывоз мусора
Сегодня горожане платят за мусор 553,04 тенге
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проект об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы находится на публичном обсуждении.
Сегодня горожане платят за мусор 553,04 тенге. Сюда входят процедуры по сбору мусора с контейнерных зон, транспортировка на предприятия, занимающиеся сортировкой, выделение ценных компонентов для повторного использования, доставка непригодных для переработки элементов, а также прием и складирование отходов на специализированных свалках.
В проекте документа отмечается, что в период с 2017 по 2023 год средняя цена на дизельное топливо выросла втрое, также подорожали запчасти. Плата за вывоз коммунальных отходов за этот же период оставалась неизменной.
Маслихат города принял решение о введении обновленных ставок для жителей Алматы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. После перерасчета тариф был повышен на 165,46 тенге и теперь составляет 718,5 тенге в месяц на одно домохозяйство.
07.03.2024, 18:19 48556
Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником
Фото: Акорда
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поздравил женщин с наступающим праздником.
8 Марта - это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Он также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.
По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане - женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки", - подчеркнул президент.
Затем глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект. На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.
Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":
- в номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" - Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере науки" - Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
- в номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" - Ахмеджанова Алия Серкболовна;
- в номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" - Михалева Анастасия Анатольевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" - Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" - Едилбекова Мадина Едилбековна.
07.03.2024, 16:56 50971
Это запрещено: АФМ о незаконном обороте необеспеченных цифровых активов
Фото: unsplash.com
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу наблюдает наличие в Казахстане незаконных операций физических лиц с криптовалютой, сообщили в пресс-службе ведомства.
К подобным операциям относятся: приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р.
Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем", - сообщили в АФМ.
В агентстве напомнили, что на территории Казахстана запрещены:
- выпуск необеспеченных цифровых активов (биткоин, эфириум и т.д.);
- оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткоин, эфириум и т.д.);
- деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).
Данный запрет имеет только одно исключение - деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)", - уточнили в АФМ.
Ранее в Минэнерго прокомментировали использование майнинг-фермами в Кыргызстане казахстанской электроэнергии.
06.03.2024, 19:48 94516
Минтранспорта планирует очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок
Проект новой системы предусматривает выдачу бланков по факту перевозки грузов
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета автотранспорта и транспортного контроля МТ РК Алтай Али во время брифинга в СЦК представил проект правил, предусматривающих новый механизм распределения ИБР для осуществления международных грузоперевозок, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Действующая система распределения, разработанная в 2012 году, предусматривала закрепление на год половины дефицитных ИБР за отдельными перевозчиками. Бланки в нужном количестве выдавались компаниям с учетом их истории работы. Тем самым создавались условия по ограничению конкуренции. При этом перевозчикам выдаются пустые ИБР сроком на 100 дней. Такой подход создает предпосылки для реализации бланков на теневом рынке по спекулятивной цене.
Разработанный министерством проект новой системы предусматривает выдачу бланков по факту перевозки грузов, без каких-либо ограничений.
С апреля 2023 года подобный механизм в пилотном режиме был введен на границе Китая. В результате на 100% исключена спекуляция, введен упрощенный доступ к получению бланков, который позволил более чем в 2 раза увеличить перевозки с КНР. Масштабирование этого опыта позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение документов среди перевозчиков, которые имеют реальную потребность в перевозках, исключая условия для передачи ИБР третьим лицам", - сообщил председатель комитета.
Он добавил, что новый механизм позволит при завершении бланков проводить с контрагентами дополнительный обмен ИБР с учетом потребности казахстанских перевозчиков.
06.03.2024, 19:27 95536
В Минтруда назвали фейком информацию о введении единого пособия на детей
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о введении единого пособия на детей.
В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком", - сообщили в МТСЗН.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
Напомним, в январе в Минтруда назвали фейком информацию о выплатах пенсионерам в размере 50 тысяч тенге.
06.03.2024, 15:04 108611
Больше всего коррупционеров в МВД - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ведомства с самыми коррумпированными сотрудниками назвал на брифинге представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
По его словам, наибольшее количество фактов коррупции выявили в МВД.
Среди министерств набольшее число лиц было изобличено за коррупцию: в МВД - 193 человека, МЧС - 31 человек, Минфин - 25, Минобороны - 17", - цитирует Тлеукенова Sputnik.
В прошлом году Антикор направил 677 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, и других нарушений закона в госорганы и организации. Большинство из них направили в акиматы различных уровней - 384, органы внутренних дел - 366, учреждения при министерствах финансов - 53, обороны - 16.
К ответственности привлекли 814 лиц, из них к дисциплинарной - 812. За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными наказаны 459 руководителей различного звена", - цитирует Тлеукенова Informburo.
Сегодня на брифинге Тлеукенов также рассказал, за что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, а также о хищении более 250 млн тенге в СКО. Средства, выделенные на ремонт ливневых сетей, похитил депутат, по совместительству являвшийся руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска.
06.03.2024, 13:08 100071
Глава МВД доложил президенту о сокращении преступности с начала года
Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.
Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.
Токаев также был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Президент был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.
Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Напомним, 1 марта Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел, которая пройдет с 1 апреля до 31 декабря текущего года.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?