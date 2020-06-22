Президент поздравил медработников Казахстана с профессиональным праздником

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.
Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам", - написал глава государства в Твиттере.
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