Президент принял писателя Смагула Елубая

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Чрезвычайные ситуации на коммунальных объектах страны вызывают обоснованную тревогу, заявила сегодня на заседании нижней палаты парламента депутат Екатерина Смышляева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нам также нужно признать, что работа коммунальной инфраструктуры - это не предпринимательская деятельность в чистом виде. При текущей социально-экономической ситуации в стране максимум, на что может рассчитывать такое предприятие, - это самоокупаемость, что непозволительно для частника. Опыт показывает, что системы жизнеобеспечения страны не могут быть чьим-то бизнесом и не должны отдаваться в частные руки", - отметила Смышляева в своем депзапросе, сообщает Аtameken Business.
В связи с вышеизложенным депутаты предложили:
1. Переработать действующий механизм рынка мощности с установлением четких требований к отбираемым мощностям (в том числе с учетом экологической и климатической повестки).
2. Обеспечить прозрачность тарифообразования.
3. Рассмотреть возможность перехода от предельных тарифов к механизму единого закупщика электроэнергии.
4. Отказаться от предельных тарифов в пользу единого страхового тарифа и системы коэффициентов для разной категории потребителей, обеспечить одинаковую стоимость электроэнергии для жителей всех регионов независимо от доходности местных бюджетов.
5. С учетом стандартов новой регуляторной политики восстановить вертикаль управления, полноценный государственный контроль и надзор в сфере энергетики.
6. Проработать вопрос создания единого отраслевого регулятора в сфере тепло- и электроэнергетики.
7. Пересмотреть утвержденный постановлением правительства перечень коммунальных объектов, подлежащих приватизации.
Напомним, в марте на казахстанских ТЭЦ произошли три аварии.
20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула
дымовая труба. Под обломками погибла одна из работниц ТЭЦ. По факту аварии было возбуждено
уголовное дело. Прокуратура СКО задержала
директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ.
25 марта на Степногорской ТЭЦ вышел
из строя котлоагрегат.
26 марта на Петропавловской ТЭЦ вновь произошла
авария.