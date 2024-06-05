Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Астане
Фото: Акорда
Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил, что этот знаменательный праздник олицетворяет укрепление нашей государственности. Он напомнил, что почтение к флагу - священная обязанность каждого гражданина.
Наш флаг, парящий в синеве неба, наполняет каждого из нас чувством уважения к своей Отчизне. Благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах. Недавно первая казахская альпинистка вновь подняла наше знамя над самой высокой точкой мира - горой Эверест. Приближаются летние Олимпийские игры. Уверен, в честь побед наших спортсменов небесно-голубое полотнище не раз взметнется ввысь над аренами Парижа", - заявил президент.
Он добавил, что государственные символы воплощают в себе основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом казахстанце подлинное чувство гордости за страну. Они объединяют всех граждан как в дни испытаний, так и во время триумфальных побед.
В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента.
Также Токаев отметил, что присвоение воинских званий в День государственных символов стало доброй традицией.
Присвоение воинского звания - важная веха в жизни каждого военнослужащего. Как говорил генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, "Атақты алғаннан гөрі, оны арқалап жүрген қиын" ("Нести славу труднее, чем завоевать ее"). Эти слова знаменитого полководца отражают огромную ответственность, которая возлагается на вас. Всегда будьте достойны славы казахского солдата!" - обратился к выпускникам глава государства.
В завершение роты почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.
Торжественная церемония поднятия государственного флага знаменной группой президентского полка "Батыр" и массовое исполнение гимна в честь Дня государственных символов также прошла в Алматы. Мероприятие на спортивном комплексе "Медеу" собрало более тысячи участников, сообщает акимат города.
Празднование Дня государственных символов продолжится авто- и велопробегами с флагами. А завершит его концерт в театре традиционного искусства "Алатау" и выступление фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" имени Тлендиева "Менің елім" в филармонии имени Жамбыла.