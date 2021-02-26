Президент принял верительные грамоты послов ряда государств

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами трех государств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, верительные грамоты вручили посол Латвии Ирина Мангуле, посол Туркменистана Батыр Реджепов и посол Таиланда Чатчаван Сакорнсин.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что их солидный опыт и профессиональные качества будут способствовать сближению дружественных народов в различных сферах. Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и правительства страны в выполнении их благородных миссий.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Латвии Эгилсу Левитсу, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову и королю Таиланда Махи Вачиралонгкорну.

В свою очередь, иностранные послы заверили президента в том, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества своих государств с Казахстаном.

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