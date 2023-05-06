Президент присвоил новые звания и классные чины ряду силовиков Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на кануне Дня защитника Отечества подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант: Ботаканову Еркину Советбековичу, Койбакову Талгату Мамыртаевичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции: Лепехе Игорю Владимировичу, Саденову Ержану Сапарбековичу;
воинское звание генерал-майор: Артыкову Бауржану Шубаевичу, Байтлеуову Ермеку Утешевичу, Далматову Канатаю Жорабековичу, Журабаеву Болату Жархумбаевичу, Миртаеву Нурболу Сабденбековичу, Нурпеисову Ерлану Садкенулы, Сыдыкову Бакытбеку Сапарбековичу, Сыздыкову Бауыржану Мадиевичу, Тулепбаеву Самату Булатовичу, Умбетову Кайрату Жарылкасыновичу, Шарипханову Сырыму Дюсенгазиевичу;
воинское звание генерал-майор юстиции: Секенову Дастану Абдикадыровичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Дарменову Бакитжану Дарменовичу, Калмурзаеву Болату Аюбаевичу, Кокумбаеву Ринату Тулеухановичу, Саркулову Руслану Сериковичу, Шалгынбаеву Руслану Сергазыновичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Карымсакову Мурату Секешевичу, Оразхан Асхат Оразханұлы;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Акжанову Данияру Мейрамовичу, Сагындыкову Амиру Абаевичу, Саукомбекову Саяту Махметовичу;
специальное звание генерал-майор полиции: Омарбекову Ерлану Болатовичу, Саданову Арману Амангельдиевичу, Сайтбекову Айдару Муталиковичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Байжанову Улану Сапаровичу, Байшулакову Алмату Муратовичу, Муканову Габиту Касымбековичу, Сагиеву Елдосу Алихановичу.
Дополнено, 05.05.2023, 13.24
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов, сообщает Акорда.
Президент поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.
Казахи - народ со славной историей. Мы потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне. Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина - сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Казахстан - миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны - одна из важнейших задач", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами Казахстана.
Государство последовательно расширяет поддержку силовых структур. Поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, ветераны силовых структур всегда могут рассчитывать на помощь и заботу государства. Служение Отечеству во все времена было высочайшей честью и огромной ответственностью перед народом и будущими поколениями. Каждый из вас вносит весомый вклад в сохранение мира, спокойствия и стабильности на нашей земле. Вы показываете пример подлинного профессионализма и безупречного служения Родине. Среди нас есть герои мирных дней, которые, храня верность присяге, рисковали жизнью во имя защиты Отечества. Их мужество служит хорошим примером для всех, особенно для подрастающего поколения", - сказал Токаев.
Глава государства поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность страны.
На церемонии он присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.
Уважаемые офицеры и солдаты! Поздравляю вас с наградами и присвоенными званиями и чинами! Наш священный долг и высокая честь - быть верными присяге, достойно служить государству и народу", - обратился к собравшимся президент в завершение своей речи.