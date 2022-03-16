Президент произвел ряд перестановок в Вооруженных силах РК

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НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области.





В ходе выступления с посланием к народу Казахстана, глава государства отметил, что имеется много проблем с агломерацией Алматинской оласти.





В связи с этим, президент предложил разделить Алматинскую область на две части: Жетысуйскую область с центром в Талдыкоргане и Алматинскую область с центром в Капшагае.





Также президент предложил переименовать город Капшагай в Кунаев.



