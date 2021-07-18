Президент проведет совещание по эпидситуации в стране

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июля проведет рабочее совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 июля Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства заслушает отчет правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook .

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