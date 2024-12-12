Президент рассказал главе ИПДО о регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи

Хелен Кларк оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк, сообщает Акорда.





В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с момента присоединения к этой организации в 2007 году Казахстан демонстрирует приверженность соблюдению стандартов ИПДО. На законодательном уровне закреплено обязательство недропользователей соблюдать требования организации и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны.





Президент проинформировал главу ИПДО о предпринимаемых регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи. В частности, принят комплексный план по развитию отрасли, запущена единая платформа недропользования, включающая интерактивную карту и более 50 тысяч геологических отчетов. Кроме того, упрощены бизнес-процессы по получению лицензий для разведочных и добычных работ.





В свою очередь Хелен Кларк поделилась стратегическими планами и ключевыми приоритетами организации на предстоящий период. Она также высоко оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности.