Президент ратифицировал соглашение с МБРР и ужесточил нормы трудовых отношений

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, направленных на привлечение инвестиций, развитие авиационной отрасли и повышение уровня защиты трудовых прав граждан.





По информации Акорды, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации рамочного соглашения о партнерстве между правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан".





Документ закрепляет правовую основу и ключевые принципы взаимодействия с организациями, входящими в группу Всемирного банка. В нем также заданы направления совместных мероприятий, направленных на поддержку стратегических реформ в стране. Главные цели рамочного соглашения включают повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, модернизацию инфраструктур и содействие в развитии сельскохозяйственного сектора. Среди основных направлений также улучшение доступа к финансированию для МСБ и увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сферы, в том числе здравоохранение и образование.





Кроме того, президент ратифицировал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения".





Законом предусматривается запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера (договор ГПХ) при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности.





Содержание коллективного договора дополняется обязательными условиями о допустимом соотношении максимального и минимального размеров заработной платы по соответствующим профессии и должности, а также положениями о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. А уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.





Также дополняются нормы, регулирующие порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии. Закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что возлагает на него ответственность за обеспечение безопасных условий труда.





Главой государства также утвержден закон "О ратификации протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации".





Изменения касаются увеличения численного состава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и численности членов Аэронавигационной комиссии. Поправка в статью 50 a) Конвенции предусматривает увеличение численного состава Совета ИКАО с 36 до 40 членов. Совет является постоянно действующим органом ИКАО, подотчетным ассамблее. Поправка в статью 56 Конвенции предусматривает увеличение членского состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена. Аэронавигационная комиссия рассматривает и рекомендует стандарты и рекомендуемую практику (SARPS) и правила аэронавигационного обслуживания (PANS) для принятия и утверждения Советом ИКАО.