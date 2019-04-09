Президент Республики Корея в апреле посетит с госвизитом Казахстан

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в апреле посетит с госвизитом Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"21-23 апреля состоится государственный визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан в рамках его турне по странам Центральной Азии", - сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazakhstan Today.

По информации представителя МИДа, в ходе визита в Нур-Султан запланированы встречи Мун Чжэ Ина с Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах на высшем уровне состоится широкое обсуждение двусторонних вопросов сотрудничества, в особенности в торгово-экономической сфере, международной повестки, в том числе по ситуации на Корейском полуострове.

В присутствии глав государств планируется подписание ряда двусторонних соглашений и меморандумов, в том числе Договора о передаче осужденных лиц и Программы обновленного сотрудничества "Свежий ветер", которая охватывает такие сферы, как новые технологии, инфраструктура, логистика, промышленность, сельское хозяйство и другие", - уточнил Смадияров.

Кроме того, по его словам, в рамках визита будет организован казахстанско-корейский инвестиционный форум, на котором ожидается участие порядка 300 представителей деловых кругов двух стран. В ходе форума также планируется проведение выставки совместных казахстанско-корейских инвестиционных проектов и инициатив в области промышленности, цифровизации, инфраструктуры и медицины.

Также программой визита предусмотрено посещение города Алматы, где глава Южной Кореи встретится с представителями корейской диаспоры Казахстана и ознакомится с их жизнью в нашей стране, отметил официальный представитель.

Он подчеркнул, что Нур-Султан и Сеул являются стратегическими партнерами, а также имеют тесные экономические связи. Общий объем двустороннего товарооборота между двумя странами по итогам 2018 года достиг $3 млрд 898,5 млн, в том числе экспорт из Казахстана составил $2 млрд 976 млн, а импорт из Южной Кореи - $922,5 млн.

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