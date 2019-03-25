Президент РК дал поручения председателю Верховного суда продолжить работу по совершенствованию судебной системы

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым, сообщили в пресс-службе Акорды.



Во время встречи президенту Казахстана были представлены информация о ходе модернизации судебной системы и отчет об исполнении задач в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов".



Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию судебной системы и обеспечить эффективную реализацию мер, направленных на повышение доверия населения к судебной власти.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства