Президент РК дал ряд поручений министру юстиции

Разработан законопроект для усиления защиты прав граждан и предпринимателей, который позволит исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования

Фото: Акорда

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева. Он заслушал отчет о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период. Главе государства были представлены направления работы, по которым будет проводиться дальнейшее реформирование, - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева. Он заслушал отчет о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период. Главе государства были представлены направления работы, по которым будет проводиться дальнейшее реформирование, сообщила пресс-служба Акорды.





Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1000 статей и 1200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.





По словам Азамата Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства. В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путем широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.





Президент также был ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.



