Президент РК: наказание для нарушившего закон судьи должно быть самым суровым

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - Наказание для нарушившего закон судьи должно быть самым суровым. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает Kazakhstan Today.





"Обращаюсь к судьям, которые дали клятву. Клятва должна быть руководством к действию, а не просто словами. Заработная плата и обеспечение судьи выплачиваются из средств налогоплательщиков. Поэтому судьи должны показывать эффективную работу. Наказание для судьи, который нарушил закон, должно быть самым суровым", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды.





Президент Казахстана дал поручения принять меры по решению комплексных вопросов в деятельности судебной системы. В частности, отмечена большая судебная нагрузка, которая возросла за последние три года в два раза.





"За один рабочий день судья должен провести четыре заседания, принять столько же решений и вынести 150 санкций. Естественно, возникает вопрос качества. 30% из этих дел не требуют судебного рассмотрения", - сказал Нурсултан Назарбаев.





В этой связи глава государства поручил принять меры по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в стране.





"Одним из важных вопросов является качество судейских кадров, их степень подготовки и адаптация к современным экономическим реалиям, которые требуют совершено других подходов. Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы. Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности", - заявил президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что на сегодняшний день порядок отбора судей ужесточен. В частности, экзамен на должность судьи смогли пройти только 5 претендентов из 100. Данная мера была принята для привлечения к судейской работе высококвалифицированных юристов, компетентных в рассмотрении сложных дел. Для таких специалистов будут созданы надлежащие условия и определена достойная оплата.





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