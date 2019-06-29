Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Президент РК назначил новых послов в Кувейте и Пакистане, передает Kazakhstan Today.

Указами главы государства назначены: Ембердиев Даулет Тазабекович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт; Рахметуллин Акан Акасович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, указами главы государства освобождены: Абдраманов Алмас Шамшиденович от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт; Садыков Барлыбай Каримович от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству в связи с переходом на другую работу.

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