Президент РК назначил председателей ряда судов

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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения проводятся в Семее, а 20 апреля учения пройдут в Алматы.





По информации Абайского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, 19 апреля в Семее проводятся антитеррористические учения. В ходе учений отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.





20 апреля на территории Медеуского района Алматы, во Дворце Республики с 05.00 до 10.00 пройдут плановые антитеррористические учения.





В Антитеррористическом центре сообщил, что цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.