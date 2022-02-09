Президент РК назвал иллюзией отчеты правительства о росте размера средней зарплаты

На сегодня доходы около 1 млн человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это - иллюзия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в последнее время доходы населения увеличились не за счёт улучшения экономики, а за счёт социальных трансфертов.
Не мало людей, которые живут только за счёт социальных пособий и пенсии. За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилось с 80% до 67%. А социальные трансферты выросла с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета. Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных", - сказал президент.