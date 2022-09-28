Президент РК подписал указ о награждении государственными наградами

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АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждаются:
орденом "Барыс" І степени - Орман Анарбек Онгарулы - директор ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", Туркестанская область;
орденом "Барыс" ІІІ степени - Азиретбергенулы Жарылкасын - ветеран труда, Туркестанская область;
орденом "Парасат" - Арипбай Койшыбай Колбайулы - ветеран труда, Туркестанская область и Имажанов Нургали - архитектор Туркестанского филиала РГП "Казреставрация" Министерства культуры и спорта;
медалью "Ерен енбегі ушін" - Лимаренко Марина Анатольевна - директор - главный редактор ТОО "Редакция областной общественно-политической газеты "Южный Казахстан";
медалью "Шапагат" - Арынов Пернебай Сапарбаевич - учитель КГУ "Общая средняя школа "Кызыл-Аскер", Сауранский район Туркестанской области.
Указ вводится в действие со дня подписания.