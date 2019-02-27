Президент РК подписал указ о назначении Ондасына Уразалина акимом Актюбинской области

Foto: bnews.kz

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Ондасына Уразалина акимом Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

"Назначить Уразалина Ондасына Сеиловича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, сегодня по поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Актюбинской области, где представил нового акима региона.

А. Мамин зачитал депутатам маслихата письмо главы государства о предложении кандидатуры Ондасына Уразалина на должность акима Актюбинской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную президентом РК.

Уразалин Ондасын Сеилович родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя администрации президента РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства