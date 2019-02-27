Президент РК подписал указ о назначении Ондасына Уразалина акимом Актюбинской области

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"Назначить Уразалина Ондасына Сеиловича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Напомним, сегодня по поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Актюбинской области, где представил нового акима региона.
А. Мамин зачитал депутатам маслихата письмо главы государства о предложении кандидатуры Ондасына Уразалина на должность акима Актюбинской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную президентом РК.
Уразалин Ондасын Сеилович родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя администрации президента РК.
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