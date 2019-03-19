Президент РК подписал закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе"

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон РК "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", направленный на комплексное регулирование сферы оборонной промышленности страны, а также формирование и исполнение государственного оборонного заказа", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Целью документа является законодательное обеспечение и повышение эффективности процесса формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, а также развитие потенциала оборонной промышленности Республики Казахстан. Закон направлен на регулирование общественных отношений в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники, информировала ранее пресс-служба сената.

Документом определены основные задачи государственной политики в данной сфере, функции получателей, исполнителей государственного оборонного заказа и военных представителей. В целом регламентирован порядок формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, определен его состав и содержание. Также закреплена компетенция правительства, уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, уполномоченной организации и организаций оборонно-промышленного комплекса в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Закон содержит положения, закрепляющие особенности формирования государственного оборонного заказа на научные исследования, а также норму о том, что государственный оборонный заказ обязателен к выполнению в приоритетном порядке. Кроме этого, на законодательном уровне закреплены меры государственной поддержки в области оборонной промышленности, особенности оборота вооружения, военной техники и неиспользуемого имущества, а также сферы и формы военно-технического сотрудничества.

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