Президент РК поручил правительству сократить бюджетные траты на имиджевые мероприятия

Туркестан. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сократить бюджетные траты на имиджевые мероприятия, передает Kazakhstan Today.

На встрече с общественностью Туркестана в Международном казахско-турецком университете имени Х. Яссауи глава государства поздравил всех присутствующих с Наурыз мейрамы и подчеркнул, что этот праздник обновления и зарождения новой жизни стал ярким символом нашего богатого духовного наследия, неразрывной связи поколений и основой единства народа Казахстана, сообщила пресс-служба президента РК.

Решение Елбасы, принятое 19 марта текущего года, было продиктовано истинной заботой о будущем нашего государства. Я благодарен всему нашему народу за поддержку Елбасы и меня в этот непростой период", - сказал президент Казахстана.

Токаев отметил символичность своей первой поездки как президента страны в Туркестан, являющийся центром казахской культуры, истории и духовности.

Туркестан - это золотая колыбель нашего государства. Не случайно Елбасы принял решение дать ему особый статус. Возрождение и обновление древнего Туркестана подтверждает правильность и верность нашего курса. Именно здесь я хочу поделиться с народом тем, как думаю работать и решать вопросы, волнующие общество", - заявил глава государства.

В числе первоочередных вопросов, которые беспокоят казахстанцев, Токаев прежде всего отметил дефицит справедливости.

Справедливость в обществе в первую очередь зависит от исполнительной власти. Задачей правительства, министров, акимов всех уровней, полиции, прокуратуры, судов является защита прав граждан. Это их конституционная обязанность, и в то же время гражданский долг", - сказал президент Казахстана.

Глава государства также заявил об усилении борьбы с коррупцией и персональной ответственности тех руководителей центральных и местных органов, в отношении которых будут поступать обоснованные и справедливые жалобы.

Он указал на необходимость тесной работы государственных служащих с гражданами, подвергнув критике действующие механизмы отчетных встреч руководителей перед населением.

Токаев подчеркнул, что идея ценности трудолюбия и справедливого вознаграждения за достойный труд должна стать во главу угла общенациональной идеологии.

Мы должны создать условия для трудоустройства и профессионального роста наших граждан, прежде всего молодежи. Мы должны работать над тем, чтобы потенциал тех, кто работает за границей, мог быть использован в нашей стране. Тогда мы станем еще сильнее. В то же время нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. Государство будет поддерживать социально уязвимых. Все остальные должны работать", - сказал президент Казахстана.

Глава государства поручил правительству осуществить переформатирование бюджета исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия.

Главный фокус государственных расходов - это решение нужд простых людей. Вода, жилье, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан - все это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем", - заявил Токаев.

Кроме этого, президент Казахстана остановился на вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы "Рухани Жангыру" и статьи "Семь граней Великой степи".

Отдельное внимание было также уделено вопросам хода проведения Года молодежи в Казахстане.

Мы должны расширять возможности для молодых людей: создавать свой бизнес, получать образование, устраиваться на работу, зарабатывать. Социальные лифты для улучшения своей жизни, построения карьеры должны работать по-настоящему. Мы подготовим специальную кадровую программу, чтобы обеспечить возможности роста на государственной службе для молодых и талантливых людей нашей страны. Будущее принадлежит молодым", - сказал Токаев.

В завершение глава государства отметил, что его основными принципами в должности Президента будут преемственность, справедливость и движение вперед.

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