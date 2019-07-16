Президент РК поручил внести изменения в требования по участию в программе "Болашак"

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил внести изменения в требования по участию в образовательной программе "Болашак", передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

Показательны примеры министерств образования и национальной экономики, где политические служащие на уровне заместителя министра вдруг покинули свои должности ради учебы по программе "Болашак". И этот пример не единичный, поскольку подобное имеет место в целом ряде учреждений, на более низком уровне. Приходят сотрудники к своим начальникам и говорят: я прошел по программе "Болашак", отпустите меня на учебу. Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за ними, новых заместителей министра назначают на один год, пока те вернутся с учебы. Какой-то абсурд! Это не государственная служба. Где же преемственность, где институциональная память сотрудников?" - подчеркнул Токаев.

Глава государства поручил администрации президента внести изменения в требования по участию в данной программе.

Политические служащие, конечно, имеют право совершенствовать свои знания, но пусть занимаются этим не за счет государства. Нам предстоит системно и последовательно совершенствовать требования и повышать эффективность государственной службы. Однако к этому вопросу нельзя подходить однобоко", - добавил глава государства в ходе расширенного заседания правительства.

Международная стипендия "Болашак" была учреждена указом Нурсултана Назарбаева от 5 ноября 1993 года для обучения граждан в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме обучения или прохождения стажировки в зарубежных организациях работниками, категории которых определяются Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.

Образовательная программа" стала своеобразным гарантом успешного карьерного роста и профессиональной самореализации выпускников.

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