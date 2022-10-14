Система Orphus

Президент РК предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку

13.10.2022, 10:38 18961
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил трансформировать финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в постоянно действующую площадку.
 

Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств - членов СВМДА в области финансов. Трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания", - сказал Токаев на VI саммите СВМДА в Астане.

 
Он отметил, что на пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и в Астане, успешно работают крупные финансовые центры и для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал.
 
Также президент Казахстана считает своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности.
 

Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - акцентировал он.

 

новости по теме

Численность населения Казахстана превысила 19,5 миллиона человек

13.10.2022, 18:29 10121
Численность населения Казахстана превысила 19,5 миллиона человек
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 сентября этого года составила 19 666,8 тыс. человек, в том числе городского - 12 131,1 тысячи (61,7%), сельского - 7 535,7 тысячи (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тысячи человек, или на 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
 

Естественный прирост населения республики за январь-август 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6% и составил 172,4 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человека", - сообщает агентство.

 
За январь-август 2022 года родилось 263,8 тысячи человек, что на 11% меньше, чем в минувшем году. Число умерших за аналогичный период составило 91,4 тысячи человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе 2021 года.
 
За полгода в республике зарегистрировано 2208 умерших младенцев в возрасте до 1 года.
 
С января по август в страну прибыли 9595 человек, число выбывших из страны - 18 275 человек, сальдо миграции составило - 8680 человек.
 

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших - 85,1% от общего числа мигрантов", - говорится в отчете.

 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (24 711 человек), Астана (22 960 человек) и Шымкент (2154 человека).
 

Токаев провел встречу с президентом Палестины

13.10.2022, 15:35 13206
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Шестого саммита СВМДА президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.
 
Подчеркивается, что глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
 
Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.
 
Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.
 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана.
 

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана

13.10.2022, 14:50 14246
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана
Фото: telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники обсудили перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
 

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами", - информирует пресс-служба.

 
Также отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.
 
В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.
 
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА.
 

Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА

13.10.2022, 10:50 18551
Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА
Фото: telegram/bort_01
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, затронул нарастающие проблемы изменения климата в регионе и предложил в 2024 году провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА.
 

Становится все более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", - высказался глава государства.

 
Он подчеркнул, что для Азии является крайне актуальным вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.
 

Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - сказал Токаев.

 
Также в своем выступлении президент Казахстана отметил необходимость реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
 

Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров", - заявил он.

 
Также, по его словам, представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.
 

Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - сказал Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
 

Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологии и возобновляемых источниках энергии", - добавил Токаев.

 

Токаев обсудил с вице-президентом Вьетнама развитие взаимоотношений двух стран

13.10.2022, 09:36 20471
Токаев обсудил с вице-президентом Вьетнама развитие взаимоотношений двух стран
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, сообщает Акорда.

В ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах", - рассказали в пресс-службе президента РК.


В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.
 

Глава государства подписал закон о торговом взаимодействии стран ЕАЭС с Ираном

12.10.2022, 20:33 31331
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал закон "О ратификации протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Протокол направлен на укрепление экономического сотрудничества между государствами - членами Евразийского экономического союза и Ираном. Закон окажет положительное влияние на увеличение товарооборота между Казахстаном и Ираном.
 

Глава Минкультуры и спорта подписал ряд двусторонних документов о сотрудничестве с Турцией и Катаром

12.10.2022, 19:38 32631
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY -В рамках государственных визитов президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Казахстан состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе и по линии Министерства культуры и спорта, сообщает пресс-служба МКС РК.
 
Министр культуры и спорта Даурен Абаев подписал меморандум о сотрудничестве между МКС РК и Министерством культуры и туризма Турции в области музейного дела, охраны и реставрации памятников. Документ направлен на организацию совместных научно-исследовательских экспедиций на памятниках эпохи тюркского периода, реализацию совместных проектов в области музейного дела, сохранение и реставрацию объектов историко-культурного наследия, содействие проведению и организации курсов переподготовки в области охраны, сохранения и популяризации культурного наследия и другое.
 
Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры. Он направлен на обмен опытом и сотрудничество в сферах музыкального, театрального искусства, а также обмен информацией и стажировками сотрудников сферы культуры.
 
Наряду с этим с Катаром подписана первая исполнительная программа в области спорта на 2023-2025 годы. Программа предусматривает обмен опытом и информацией, связанной со спортивными вопросами путем организации стажировок, семинаров сотрудников области спорта. Также подписана программа в области культуры и искусства на 2023-2025 годы. В рамках документа будет осуществляться сотрудничество в сфере культуры путем обмена опытом в области библиотек и сохранения культурного наследия, архивного дела, а также в организации музыкальных фестивалей и других мероприятий.
 
Еще один меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и имиджевых мероприятий подписан с Катаром. Он направлен на создание благоприятных условий для развития сотрудничества между туристскими агентствами двух стран, поощрение инвестиций в сферу туризма, а также содействие проведению различных имиджевых мероприятий, включая выставки и конференции, привлекательные для туристов.
 

В Казахстане уравняли цифровые и бумажные документы

12.10.2022, 18:23 28806
В Казахстане уравняли цифровые и бумажные документы
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 30 сентября 2022 года № 367/НҚ "О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 352/НҚ "Об утверждении Правил формирования, проверки и использования электронных документов с применением сервиса цифровых документов".
 
Документом утверждаются правила и порядок использования электронных документов в сервисе цифровых документов.
 

Все электронные документы, доступные в сервисе цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе и проверяются путем проверки QR-кода или короткого кода", - отмечается в приказе.

 
Сообщается, что сервис цифровых документов доступен для субъектов, авторизованных в мобильном приложении и информационных системах пользователей. Субъект проходит авторизацию методами доступными в мобильном приложении и информационных системах пользователей, далее в разделе "Цифровые документы" просматривает необходимый документ для дальнейшего использования.
 
Мобильное приложение и информационные системы пользователей посредством вызова сервисов государственных органов или организаций, обеспечивающих хранение электронных информационных ресурсов, получает необходимые данные для генерации документа.
 
При успешном результате проверки полученных данных в сервисе цифровых документов отображается запрашиваемый документ.
 
Цифровые документы несовершеннолетних детей доступны по умолчанию законным представителям ребенка согласно сведениям из информационных систем государственных органов.
 
При использовании функции "Открыть доступ" генерируется защищенный QR-код и короткий код, предоставляющий временный доступ третьим лицам к просмотру документа. Доступ третьих лиц к цифровым документам осуществляется посредством сервиса цифровых документов с согласия субъекта.
 
Проверка достоверности электронных документов, доступных в сервисе цифровых документов, производится посредством мобильного приложения или информационных систем пользователей, интегрированных с сервисом цифровых документов.
 
В мобильном приложении третье лицо авторизуется с использованием доступных методов и считывает QR-код через камеру абонентского устройства сотовой связи в мобильном приложении. Отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах субъекта и третьего лица на веб-портале электронного правительства.
 
При успешном результате проверки QR-кода или короткого кода доступа мобильное приложение выводит цифровой документ посредством вызова сервисов государственных органов или организаций. Третьему лицу предоставляется доступ к просмотру документов.
 
Также третьи лица получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале электронного правительства абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала электронного правительства.
 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов