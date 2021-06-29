Президент РК принял премьер-министра Беларуси

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства особо отметил наличие постоянного контакта между лидерами двух государств и успешную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды.

Программа вашего визита была насыщенной. Вы посетили Костанайскую область, это очень важно с точки зрения промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Как я понимаю, были достигнуты конкретные договоренности. В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество", - отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги двусторонних переговоров позволят обозначить новые горизонты дальнейшего в отношениях Казахстана и Беларуси.

Конечно, эти договоренности не являются сиюминутными, нам надо капитально подойти к ним, выполнить взятые на себя обязательства. То есть не заниматься пустословием, а конкретно решить все вопросы, которые были высказаны с вашей стороны и которые были высказаны уже в ходе переговоров на уровне правительств", - подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Беларуси передал слова приветствия от Александра Лукашенко, а также подробно остановился на перспективах торгово-экономических контактов двух стран.

Мы всегда были союзниками и партнерами. И человеческий фактор является очень важным для развития деловых отношений. Поэтому мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается. Растет и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанский экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами, что является для Казахстана очень позитивным фактором", - сказал Роман Головченко.

Ранее премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

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