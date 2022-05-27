Президент РК принял участие в церемонии открытия памятника Абаю в Бишкеке

Фото: Акорда

БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника великому Абаю на центральной аллее Театрального сквера в кыргызской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку этой благородной инициативы.

Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: "Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов". Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Чокана Валиханова в изучение эпоса "Манас". Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку", - сказал президент Казахстана.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, эти факты служат ярким свидетельством взаимопонимания и поддержки друг друга. Глава государства выразил уверенность в нерушимости братских связей между двумя странами и пожелал процветания кыргызскому народу.

Садыр Жапаров в своем выступлении отметил большое значение сегодняшнего дня для кыргызского и казахского народов.

Поздравляю вас с открытием в городе Бишкеке памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту Абаю. Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений мы чествуем великого поэта, личность которого объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость духовного мира двух народов. Также хочу напомнить, что к 175-летию Абая в Национальной библиотеке был открыт специальный культурный центр. Уверен, что наша дружба с братским казахским народом и впредь будет развиваться во всех сферах", - сказал президент Кыргызстана.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями интеллигенции двух стран, собравшимися по случаю открытия памятника.