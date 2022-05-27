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Президент РК принял участие в церемонии открытия памятника Абаю в Бишкеке

26.05.2022, 19:31 8946
Президент РК принял участие в церемонии открытия памятника Абаю в Бишкеке
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника великому Абаю на центральной аллее Театрального сквера в кыргызской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку этой благородной инициативы.
 

Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: "Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов". Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Чокана Валиханова в изучение эпоса "Манас". Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку", - сказал президент Казахстана.

 
Как считает Касым-Жомарт Токаев, эти факты служат ярким свидетельством взаимопонимания и поддержки друг друга. Глава государства выразил уверенность в нерушимости братских связей между двумя странами и пожелал процветания кыргызскому народу.
 
Садыр Жапаров в своем выступлении отметил большое значение сегодняшнего дня для кыргызского и казахского народов.
 

Поздравляю вас с открытием в городе Бишкеке памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту Абаю. Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений мы чествуем великого поэта, личность которого объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость духовного мира двух народов. Также хочу напомнить, что к 175-летию Абая в Национальной библиотеке был открыт специальный культурный центр. Уверен, что наша дружба с братским казахским народом и впредь будет развиваться во всех сферах", - сказал президент Кыргызстана.

 
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями интеллигенции двух стран, собравшимися по случаю открытия памятника.
 

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Назначены руководители служб центрального аппарата МВД и областного звена полиции

26.05.2022, 21:14 6521
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений МВД, сообщает Polisia.kz
 
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов. 
 
Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений. 
 
По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены: 
 
  • на должность начальника департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;
  • на должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов; 
  • на должность заместителя начальника департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев; 
  • на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов; 
  • на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.
 

Назначен руководитель управления спорта Алматы

26.05.2022, 20:28 7871
Назначен руководитель управления спорта Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Как сообщает пресс-служба городского акимата, руководителем управления спорта Алматы назначен Ерден Хайруллин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерден Хайруллин в 2009 году окончил Казахский Национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "Автоматизация и управление", в 2011 году окончил Казахский Национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "Экономика" и Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.
 
С 2012 по 2019 годы работал исполняющим обязанностей главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.
 
С 2019 по 2022 годы занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.
 

Токаев посетил филиал КазНУ имени аль-Фараби в Бишкеке

26.05.2022, 19:48 8316
БИШКЕК. 26 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Программа официального визита президента Казахстана в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Бишкеке, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.
 
В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.
 
Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в книге почетных гостей.
 

Агентство "Казинформ" переименовали в Qazcontent

26.05.2022, 16:10 12171
Агентство "Казинформ" переименовали в Qazcontent
Фото: twitter/PrimeMinister.kz
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Информационное агентство "Казинформ" постановлением правительства РК переименовали в информационное общество Qazcontent, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Переименовать акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ" в информационное общество Qazcontent. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения правительства Республики Казахстан. Министерству информации и общественного развития принять меры, вытекающие из настоящего постановления", - сообщается в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Опубликован текст указа о реорганизации КНБ

26.05.2022, 15:33 13486
Опубликован текст указа о реорганизации КНБ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК опубликован указ президента от 17 мая 2022 года "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Часть документа засекречена. 
 
В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений включены: 

  1. Республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Актау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жангызтобе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
 
Комитет национальной безопасности имеет ведомства:
 
  1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности;

  1. Служба правительственной связи Комитета национальной безопасности;
 
  1. Служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности;
 
  1. Служба внешней разведки Комитета национальной безопасности;
 
  1. Авиационная служба Комитета национальной безопасности.
 
Полный текст указа опубликован здесь.
 

Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд

26.05.2022, 15:06 14241
Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе встречи в Бишкеке отметили большие резервы в развитии двустороннего товарооборота, который планируется увеличить с $1 до $2 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга по итогам переговоров Токаев высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан - один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $1 млрд. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более $1 млрд в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил президент Казахстана.

 
Он отметил, что строящийся индустриальный торгово-логистический комплекс откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. Имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.
 

Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении был предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Кордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача - снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", - сказал президент Казахстана.

 
Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн.
 
Также президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении - координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.
 

Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды - это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты", - подчеркнул глава государства.

 
Кроме того, в ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.
 

В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе переговоров лидеры двух стран также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.
 

Новый Казахстан, или Вторая Республика, - это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", - сказал президент Казахстана.

 

В Казахстане создан Офис цифрового правительства

26.05.2022, 14:37 14401
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал распоряжение "О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях цифровой трансформации и перехода к Data-driven government: образовать Офис цифрового правительства", - говорится в распоряжении.

 
Согласно документу, основными организационными структурами офиса являются центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, офис по мониторингу реализации национальных проектов и единый ситуационный центр.
 
К основным задачам Офиса цифрового правительства относится выработка комплексных предложений по выявлению и (или) разрешению инцидентов в государственном управлении, социально-экономической и других сферах деятельности.
 

Под инцидентом понимается внештатная ситуация, вызвавшая или которая может вызвать нарушение стабильного функционирования государственных органов и организаций, устойчивого развития социально-экономической и других сфер жизнедеятельности и требующая своевременного вмешательства и оперативного разрешения", - поясняется в документе.

 
Также в задачи офиса входит выработка предложений по реинжинирингу бизнес-процессов госорганов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения госуслуг путем создания человекоцентричных сервисов.
 
Офис будет вести мониторинг исполнения национальных проектов и стратегических задач, вносить предложения по своевременной корректировке отклонений от заданных показателей.
 
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью офиса осуществляет премьер-министр, руководителем офиса является министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
 

В Казахстане утверждены правила учета домашних животных

26.05.2022, 12:49 13236
В Казахстане утверждены правила учета домашних животных
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Принят приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении правил учета домашних животных и перечня домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
 
Приказом утверждены правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного - обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного, включающих:
 
1) рождение домашнего животного;
 
2) импорт домашнего животного;
 
3) находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;
 
4) мечение домашнего животного;
 
5) умерщвление домашнего животного;
 
6) смерть домашнего животного;
 
7) исчезновение домашнего животного;
 
8) выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;
 
9) ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб,
 
обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные
 
исследования);
 
10) передислокация домашнего животного (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);
 
11) изменение владельца домашнего животного;
 
12) карантин домашнего животного;
 
13) обременение домашнего животного.
 
Согласно процедуре учета домашних животных владелец и (или) ответственное лицо подает заявку в электронном виде регистратору для регистрации событий в базе данных. Владельцем домашнего животного предоставляются регистратору данные о домашних животных. Проводится визуальный осмотр общего состояния здоровья животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета. Указываются породные характеристики животного в базе данных. Проводится установка изделий (средств) учета регистраторами и включение сведений в базу данных с присвоением индивидуального номера домашнему животному.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

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