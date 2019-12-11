Президент РК присудил Госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби", передает Kazakhstan Today
Как сообщает пресс-служба Акорды, Госпремия присуждена за цикл работ на тему "Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием":
Турегельды Шарманову - президенту товарищества с ограниченной ответственностью "ОО Казахская академия питания", доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;
Жанкелды Абжаппарову - генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью "Завод казахской академии питания "Амиран", старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "ОО Казахская академия питания";
Кадырбеку Мейрамбекову - директору товарищества с ограниченной ответственностью "ЕвразияИнвест LTD", кандидату экономических наук;
Галымжану Мейрамбекову - заместителю директора товарищества с ограниченной ответственностью "ЕвразияИнвест LTD", магистру экономических наук;
Юрию Синявскому - вице-президенту товарищества с ограниченной ответственностью "ОО Казахская академия питания", доктору биологических наук, профессору;
Сергею Терещенко - председателю наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью "Ордабасы кус", кандидату экономических наук;
Руслану Юну - директору товарищества с ограниченной ответственностью "Завод казахской академии питания "Амиран", главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "ОО Казахская академия питания", доктору технических наук.
За цикл научных работ в области устойчивого водообеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в контексте национальной безопасности Госпремия присуждена:
Ахметкалу Медеу - директору товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", доктору географических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;
Саяту Алимкулову - заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", кандидату географических наук;
Тлектесу Есполову - председателю правления - ректору некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный аграрный университет", доктору экономических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;
Игорю Мальковскому - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", доктору географических наук, кандидату технических наук, профессору;
Игорю Северскому - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", доктору географических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;
Лидии Толеубаевой - руководителю лаборатории водообеспечения природно-хозяйственных систем и математического моделирования товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", доктору географических наук;
Айсулу Турсуновой - руководителю лаборатории оценки водных ресурсов товарищества с ограниченной ответственностью "Институт географии", кандидату географических наук.
За цикл работ на тему "Новые инновационные достижения в развитии животноводства (скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство, ветеринария) Госпремию присудили:
Даурену Бекенову - директору товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", магистру естественных наук;
Мурату Алиеву - старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", доктору PhD;
Темирхану Досмухамбетову - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", академику Национальной инженерной академии наук Республики Казахстан;
Николаю Иванову - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", доктору ветеринарных наук, профессору;
Айдару Намету - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", доктору ветеринарных наук;
Тулеухану Садыкулову - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", доктору сельскохозяйственных наук, профессору;
Сауле Саримбековой - старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", магистру технических наук;
Ахметжану Султанову - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью "Учебный научно-производственный центр "Байсерке-Агро", доктору ветеринарных наук, профессору.
За цикл работ на тему "Научно-техническое обеспечение энергосбережения транспортировки нефти и нефтесмесей по нефтепроводным маршрутам акционерного общества "КазТрансОйл":
Искандеру Бейсембетову - ректору некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", доктору экономических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;
Тимуру Бекибаеву - руководителю отдела "Компьютерное моделирование и программное обеспечение" научно-производственной лаборатории "Моделирование в энергетике" некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", магистру техники и технологии;
Узаку Жапбасбаеву - заведующему научно-производственной лабораторией "Моделирование в энергетике" некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;
Багдаулету Кенжалиеву - проректору по науке некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", генеральному директору - председателю правления акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических наук, профессору, почетному академику Национальной академии наук Республики Казахстан;
Ерболу Махмотову - главному менеджеру сектора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновации департамента технической политики акционерного общества "КазТрансОйл", доктору химических наук, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;
Берику Саяхову - директору департамента технической политики акционерного общества "КазТрансОйл", кандидату технических наук, профессору.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Также глава государства подписал распоряжение "О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2019 году". Список стипендиатов опубликован на сайте Акорды.
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