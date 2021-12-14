Президент РК присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам.

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 6 декабря 2021 года подписан указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Республики Казахстан постановил присудить Государственную премию Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам, сообщила пресс-служба Акорды.

За работу на тему "Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата "Розеофунгин-АС", представленную товариществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым Аманкелди Курбановичем. В составе коллектива авторов: Балгимбаева Ася Султановна - главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Березин Владимир Элеазарович - руководитель отдела вирусологии, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор биологических наук, профессор; Кулмагамбетов Ильяс Райханович - главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук; Треножникова Людмила Петровна - главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Ултанбекова Гульнара Даулетбаевна - исполняющая обязанности доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", кандидат биологических наук.

Также Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена за цикл работ на тему "Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство", представленный республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, действительным членом Академии естественных наук Закарья Кунсулу. В коллективе авторов: Абдураимов Ергали Оринбасарович - заместитель генерального директора по науке и коммерциализации, доктор ветеринарных наук, профессор; Касенов Мархабат Мелисбекович - заместитель генерального директора по производственной деятельности, кандидат ветеринарных наук, профессор; Кутумбетов Леспек Бекболатович - заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук, профессор; Орынбаев Мухит Бармакулы - заведующий лабораторией, кандидат ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук; Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна - заведующий лабораторией, кандидат биологических наук, профессор; Хайруллин Берик Мухитович - главный научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, профессор.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается гражданам Казахстана за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов; разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, обеспечивших экономический и (или) социальный эффект.



