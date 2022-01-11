Президент РК провел очередное заседание оперативного штаба

Фото: Kazenergy.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Новым министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау).
Закончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, по специальности "экономист", в 1998 году - образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), по специализации "оценка контрактов на недропользование" и "экономика нефтедобычи".
Трудовой стаж:
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994 - 1995);
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995 - 1997);
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл" (1997 - 2001);
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001 - 2003);
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз" (2003 - 2006)
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (01.2009 - 17.06.2010);
Генеральный директор ТОО PSA (07.2010 - 10.2011);
Президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (10.2011-12.2011);
Вице-министр нефти и газа (01.2012 - 25.08.2014);
Генеральный директор ТОО Almex Petrochemical (09.2014 - 02.2016);
Генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY (01.02.2016-11.2017);
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
Генеральный директор ассоциации KAZENERGY (03.04.2019-04.2021);
Управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-?азына" (с 04.2021)
Прочие должности:
Член совета директоров АО "НК "КазМунайГаз" (2006-2009, с 26.04.2021);
Председатель совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (02.2008-10.2008), член совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (с 22.06.2021);
Член совета директоров АО "НАК "Казатомпром" и АО "KEGOC" (02.2009-06.2010);
Президент Азиатско-Тихоокеанской федерации клубов ЮНЕСКО (с 09.2016);
Член совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (с 26.04.2021).
Впервые в должности министра.