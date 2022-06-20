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Президент РК провел переговоры с президентом Ирана в узком формате

19.06.2022, 15:46 9506
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел встречу с президентом Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском комплексе "Саадабад". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 
После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси проследовали во дворец "Джумхурия", где представили друг другу членов официальных делегаций. 
 
После церемонии состоялась встреча в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран. 
 

Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. В качестве президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: "Право соседа - право Всевышнего" ("Корші акысы - танір хакысы"). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран - наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер", - сказал президент Казахстана. 

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате - 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.
 

С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель - не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю Ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.
 

Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", - отметил президент Казахстана. 

 
Президент Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран. 
 

Наша с Вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать Вас в Тегеране. Уверен, что Ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях", - сказал глава Ирана. 


Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.
 

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Токаев и Раиси провели брифинг для представителей СМИ

19.06.2022, 20:20 5206
Токаев и Раиси провели брифинг для представителей СМИ
Фото: Акорда
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Ибрахим Раиси провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства в своем выступлении поблагодарил президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить Исламскую Республику Иран с официальным визитом, а весь иранский народ за оказанное гостеприимство и радушие, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

Иран - колыбель древнейшей цивилизации, а также один из важных партнеров Казахстана в исламском мире. Выдающийся Фирдоуси в своей книге "Шахнаме" писал, что Иран и Туран объединяет общая судьба на Великом шелковом пути. Великий казахский поэт Абай хорошо был знаком с произведениями Саади, Джами и Руми, а также увлекался восточной культурой. Все это указывает на то, что наши связи продолжаются на протяжении веков. Мы должны и далее развивать это сотрудничество. Тем более мы дружественные соседи, живущие у берегов Каспийского моря, а наша история, культура и традиции имеют много общего. Многие казахи в трудные годы голода нашли кров на гостеприимной иранской земле. Мы всегда будем помнить и благодарны за этому всему иранскому народу", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня сотрудничество между Казахстаном и Ираном развивается в духе стратегического партнерства. Он подчеркнул, что большая заслуга в этом принадлежит президенту Ибрахиму Раиси.
 

Я высоко оцениваю взаимодействие между нашими странами. В этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время наши взаимосвязи только укрепились, а дружба более окрепла. Активизировались торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Мы тесно сотрудничаем в рамках глобальных и региональных организаций. Сегодня мы обменялись мнениями по актуальной повестке, работа была очень плодотворной", - отметил глава нашего государства. 

 
Президент Казахстана назвал важным достигнутую договоренность по полному использованию транспортно-транзитного потенциала между двумя странами. Он полагает, что большое значение в этом вопросе приобретает транспортный коридор, соединяющий северные и южные, западные и восточные направления.
 

Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия. Также мы обсудили ряд вопросов в сферах сельского хозяйства, промышленности и транзитных перевозок. Уверен, развитие этих направлений придаст новый импульс казахско-иранским отношениям, а достигнутые договоренности еще более укрепят сотрудничество между нашими странами", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства акцентировал внимание, что по всем обсужденным вопросам имеется взаимное согласие, подтверждающее наличие единых интересов и общих задач. Лидеры двух стран, обменявшись мнениями по международной и региональной повестке, договорились об усилении взаимодействия в рамках международных организаций. И Казахстан, и Иран придают большое значение обеспечению мира и стабильности в регионе. 
 
Касым-Жомарт Токаев, оценивая торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество как одно из ключевых направлений двусторонних отношений, указал на то, что геополитическая ситуация и экономические ограничения не позволяют в полной мере использовать имеющийся потенциал.
 

Несмотря на все трудности, объем взаимной торговли за первое полугодие нынешнего года достиг 50%, следующая цель - его наращивание. Для этого нужно создать необходимые условия. Сегодня иранские компании успешно работают в Казахстане в сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортируя свою продукцию за рубеж. Очевидна роль совместной межправительственной комиссии в укреплении двусторонних экономических связей. Мы планируем создание совместных торговых палат. Кроме того, мы ввели для граждан Ирана 14-дневный безвизовый режим", - сказал президент Казахстана.

 
Также в ходе переговоров отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности. 
 

Очевидно, что мой сегодняшний визит придаст импульс двустороннему сотрудничеству между нашими государствами. Казахстан полностью выполнит все обязательства и готов к совместной реализации важных проектов. В этой связи полагаю целесообразным провести в нашей стране встречу на высоком уровне. Поэтому пригласил господина президента посетить Казахстан с государственным визитом. Уверен, что, только поддерживая друг друга, мы добьемся совместного успеха. Пусть крепнет дружба между нашими странами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 
Со своей стороны президент Ирана отметил, что, несмотря на 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, еще не в полной мере используются имеющие возможности.
 

Уверен, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения в рамках официального визита президента Казахстана в Иран откроют новые возможности для наших стран. Мы должны довести взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. В частности, в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной сферах. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров станут прочным фундаментом тесного сотрудничества между нашими странами", - заявил Ибрахим Раиси.

 

Делегации Ирана и Казахстана подписали ряд документов

19.06.2022, 18:55 7156
Делегации Ирана и Казахстана подписали ряд документов
Фото: Акорда
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Члены официальных делегаций Исламской Республики Иран и Республики Казахстан подписали ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, информирует пресс-служба Акорды. 
 
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. 
 
Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
 
1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран. 
 
2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран. 
 
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом. 
 
4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли. 
 
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства. 
 
6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите. 
 
7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран. 
 
8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран. 
 
9. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и Железными дорогами Исламской Республики Иран. 
 
Также в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан и Иран отмечают важную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за этот период обе страны смогли установить тесные межгосударственные контакты.
 

Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.
 
Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран. Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.
 
Одним из основных направлений в экономическом взаимодействии двух стран является сельскохозяйственная сфера. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. 
 
Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.
 
Особую роль в укреплении казахстанско-иранских отношений играет взаимодействие в области культуры. Связующим звеном между народами двух стран является казахская диаспора в Иране. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы укрепления сотрудничества в изучении истории и обмена историческими данными.
 
В свою очередь президент Ирана, приветствуя Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иранской земле, отметил, что его официальный визит является поворотным этапом в развитии казахстанско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества. 
 

Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах", - отметил Ибрахим Раиси. 

 
В завершение глава государства пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан.
 

Президент РК прибыл с официальным визитом в Иран

19.06.2022, 13:37 11556
Президент РК прибыл с официальным визитом в Иран
Фото: telegram/Борт№1
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Тегеране запланированы переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов", - информирует телеграм-канал "Борт №1". 

 
Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с верховным лидером Али Хаменеи.
 

Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником

19.06.2022, 10:05 13011
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Вы беззаветно служите высоким идеалам гуманизма и милосердия. С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодежи связывают свою жизнь с медициной", - сказал глава государства. 

 
Он отметил, что государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. 
 

Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового, Справедливого Казахстана. Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

Нурдаулетов принял участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

18.06.2022, 12:58 26461
Нурдаулетов принял участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
ЕРЕВАН. 18 ИЮНЯ - 17 июня в Ереване состоялось очередное заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в котором принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития организации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Были сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане.
 
Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.
 
Гизат Нурдаулетов проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности организации, высказал ряд предложений по продвижению казахстанских интересов и дальнейшему гармоничному развитию ОДКБ.
 
В этот же день глав делегаций - участников заседания КССБ ОДКБ принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
 
Очередное заседание комитета секретарей советов безопасности с учетом председательства в ОДКБ Армении состоится в Ереване во втором полугодии, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 

Токаев об антироссийских санкциях: прямого давления на Казахстан нет

17.06.2022, 21:49 38841
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно давления в связи с санкциями, введенными в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. Санкции существуют, мы эти санкции, безусловно, учитываем в торгово-экономической нашей стратегии. Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Российской Федерацией", - сказал Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

 

Тем более что сама география, уже не говоря об истории, предполагает то, что мы должны находиться вместе и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях", - добавил он.

 
Он упомянул наличие специальной программы промышленной кооперации в новых реальностях.
 

То есть будем работать. ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, потенциал. И здесь забегать вперед, шапкозакидательством ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности тем не менее существуют. Это объективная реальность. Поэтому в процессе переговоров нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа", - сказал Токаев.

 
Президент РК отметил, что в рамках ЕАЭС возникают споры, но в большинстве случаев находятся их решения.
 

Поскольку мы встречается не только в открытом формате, бывает и закрытая часть. Но в подавляющем большинстве случаев мы находим решение, это радует", - заключил глава государства.

 

Токаев о правоохранительной системе: у нас были шатания

17.06.2022, 21:29 39496
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - В ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о реформах в правоохранительной системе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана сообщил, что в сентябре им будет объявлен новый пакет реформ, связанных с переформатированием судебной системы. 
 

Это актуальная проблема для Казахстана. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы. Она идет не без трудностей, это реформа. Тем не менее полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха. Главное - политическая воля и поддержка граждан страны", - подчеркнул Токаев.

 

У нас были шатания в области правоохранительной системы, в ходе реформ. То мы уходили в гуманизацию, используя опыт европейских стран, то уходили в сторону ужесточения. Не было четкого понимания, что мы хотим... Сейчас у нас "золотая середина", которая четко базируется на потребностях наших граждан", - сказал он. 

 
Он добавил, что граждане хотят видеть в полицейских надежную защиту и неподкупных людей.
 

В Минобороны обсудили актуальные аспекты безопасности воинской службы

17.06.2022, 20:53 38136
В Минобороны обсудили актуальные аспекты безопасности воинской службы
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В Министерстве обороны РК под руководством главы ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось совещание по вопросам совершенствования воспитательной и идеологической работы, обеспечения безопасности воинской службы в свете выполнения требований главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что воинская служба всегда сопряжена с риском для жизни. Военнослужащий обращается с оружием, управляет боевой техникой, охраняет военные объекты, участвует в учениях. Но потери, которые происходят в армии в результате упущений и бесконтрольности, недопустимы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
 
Участниками совещания было отмечено, что в армию должны приходить молодые люди со здоровыми морально-нравственными установками и хорошими физическими данными. На деле так происходит не всегда.
 
Несмотря на это, армия должна воспитать настоящего защитника Родины, дать ему жизненную закалку, научить работать в команде, думать о своем будущем. С первых дней службы военнослужащим должно прививаться понимание дисциплины и порядка. Ежедневное воспитательное воздействие сержантов и офицеров должно стимулировать их к добросовестному выполнению воинского долга.
 
Также был поднят вопрос снижения у офицерского и сержантского состава способностей к проведению каждодневной кропотливой воспитательной работы с подчиненными. 
 

Это привело к тому, что сегодня мы вырастили отдельных командиров, разучившихся либо не умеющих говорить, убеждать и воздействовать на личный состав собственным примером. При этом, внедряя новые методы работы, мы забыли о хорошо зарекомендовавших себя старых", - отметил в ходе совещания генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

 
На совещании был дан старт разработке программы минимизации безвозвратных потерь, предупреждения суицидов и создания условий для повышения доверия граждан и общества к армии. Для этого необходимо обеспечить надлежащие условия воинской службы, активизировать деятельность по предупреждению негативных явлений в армейской среде.
 
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал о необходимости привлечь к разработке программы другие войска и воинские формирования, военное научное сообщество и по согласованию представителей главной военной полиции и общественности.
 
По итогам совещания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал должностным лицам ряд поручений, касающихся обеспечения мер безопасности при обращении с вооружением и военной техникой, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования военной инфраструктуры, а также организации профилактической работы с военнослужащими и членами их семей.
 

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