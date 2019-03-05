Президент РК провел встречу с королем Бельгии

Брюссель. 18 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с королем Бельгии Филиппом, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба Акорды.





Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Бельгию связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства