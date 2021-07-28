Президент РК внес изменения в правила ротации госслужащих

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ от 29 декабря 2015 года №152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Правилах проведения ротации государственных служащих, пункт 19 изложен в следующей редакции:

19. Допускается проведение ротации между служащими корпуса "Б", не менее трех последних лет занимающими руководящие должности категорий С-2, С-3, С-О-2, С-О-3, C-R-1, C-R-2, C-R-3, D-O-2, D-1, D-2, D-3, Е-1, E-R-1 (за исключением акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов), в том числе работающими в разных государственных органах, актами уполномоченных лиц при взаимном согласии данных служащих корпуса "Б". При этом учитываются результаты оценки эффективности деятельности государственных органов по соответствующим направлениям и оценки деятельности служащего корпуса "Б".

Ротация, предусмотренная частью первой настоящего пункта, допускается исключительно между служащими корпуса "Б", работающими в разных административно-территориальных единицах.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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