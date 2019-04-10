Президент РК внес изменения в указы о судебной системе

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнений в указы президента Республики Казахстан от 26 июня 2001 года №643 "Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и от 3 ноября 2010 года №1093 "Об утверждении Положения о департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарате Верховного суда Республики Казахстан)", передает Kazakhstan Today.

Текст указа размещен на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

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