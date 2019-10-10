Президент РК встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность проведения Глобального саммита ЮНВТО по городскому туризму "Умные города, умные дестинации" в столице Казахстана.
"Считаем, что ваш визит имеет большое значение. Хотел бы выразить признательность за вашу личную поддержку кандидатуры города Нур-Султана в качестве места проведения Восьмого глобального саммита Всемирной туристской организации. Для Казахстана развитие туризма, в том числе экотуризма и городского туризма, имеет очень большое значение. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с вашей организацией", - сказал президент.
Зураб Пололикашвили поблагодарил главу государства за встречу и отметил значимость для ЮНВТО взаимодействия с Казахстаном по развитию местной индустрии туризма.
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