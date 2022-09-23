Президент утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы

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АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Концепция призвана обеспечить функционирование Ассамблеи как одного из ключевых идеологических механизмов обеспечения политики мира и согласия в казахстанском обществе.", - сообщается в тексте указа.
Также в документе сказано, что Ассамблея будет развиваться как социальная и информационная площадка для обеспечения широкого взаимодействия институтов гражданского общества, государственных органов, научной и творческой интеллигенции, молодежи по вопросам интеграции общества, укрепления общественного согласия и единства народа Казахстана.
Концепция нацелена на организацию системной работы по разъяснению и реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе", - говорится в документе.
Укрепление Ассамблеи и ее институтов будет проходить по следующим ключевым направлениям:
- организация взаимодействия с зарубежными партнерами по обеспечению системного противодействия попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию РК и ее граждан;
- активизация и актуализация совместной работы с правоохранительными органами по оперативному реагированию на обострение межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраивание системы превентивных мер по их профилактике и предотвращению;
- усиление многоплановой работы по интеграции всех этносоциальных групп в единую гражданскую нацию через активизацию деятельности АНК как важного инструмента укрепления межэтнического взаимодействия и согласия, а также просветительской и информационно-разъяснительной работы всех ее институтов в обществе по вопросам политики единства и согласия, интеграции этносов, развития государственного языка в обществе как языка межэтнического общения;
- реализация широкой информационно-разъяснительной работы институтов Ассамблеи, домов дружбы, государственных органов и учреждений среди населения с целью нейтрализации негативных мировоззренческих установок в сфере межэтнических отношений, распространяемых в информационном поле;
- выработка предложений по внедрению новых механизмов взаимодействия институтов Ассамблеи с государственными органами и иными общественными объединениями в целях укрепления общественного согласия и общенационального единства;
- систематизация работы и усиление роли АНК в укреплении межэтнических отношений, содействии в развитии благотворительности, медиации, волонтерства в социальной сфере как механизма укрепления общественного согласия и единства;
- совершенствование деятельности АНК по реализации приоритетов модернизации общественного сознания, формированию прогрессивных нравственных ценностей в обществе.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Указ вступает в силу со дня подписания.