Президент вручил госнаграды военнослужащим

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов казахстанским военнослужащим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом государственности.
Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом подвиги многих наших фронтовиков не были оценены по разным причинам.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствовавшим на мероприятии офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков - Тулеугали Абдыбекова, Александра Несмиянова и Ибраима Сулейменова, - которые посмертно были удостоены высшей степени отличия - звания Халык Кахарманы.
Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их. Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков", - подчеркнул глава государства.
С полным списком офицеров, которым глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.