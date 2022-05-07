Президент вручил госнаграды военнослужащим

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Продовольственные рынки и магазины "у дома" проверят на предмет соблюдения допустимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В состав выездной комиссии войдут представители районных акиматов, управления предпринимательства и инвестиций, департаментов торговли, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, Агентства по защите и развитию конкуренции, ЧС по согласованию с прокуратурой Алматы. Рейдовыми мероприятиями охватят 26 универсальных рынков и 3600 магазинов "у дома" в Алматы.

В ходе проверки предпринимателей уведомят об ответственности за превышение цен на СЗПТ более 15% от закупочной цены и превышение предельно допустимых розничных цен (по мере их установления). В случае выявления нарушений будут приниматься меры согласно статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Так, за превышение торговой надбавки в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение, за повторное нарушение - штраф в размере от 10 до 300 МРП (от 30 630 до 918 900 тенге). За первичное превышение предельной установленной цены - штраф в размере 100 МРП (306 300 тенге), за повторное - штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге).

В целях соблюдения действующего торгового законодательства предпринимателям будет предложен альтернативный вариант - прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам, напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей РК. Данная мера практикуется в Алматы с начала года: на сегодня поставками охвачено более 1 тысячи магазинов "у дома", отгружено около 1,5 тысячи тонн продукции по 8 наименованиям СЗПТ (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).

Рекомендованные цены в Алматы до 31 мая 2022 года: