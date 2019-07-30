Президент встретился с Назарбаевым и руководством КНБ

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает Kazakhstan Today.

Провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности РК. Заслушал информацию о текущей деятельности КНБ. Поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению национальной безопасности", - сообщил глава государства в Твиттере.

Также он встретился с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня, а также план работ на предстоящий период. Отдельное внимание было уделено общественно-политической ситуации в стране и развитию институтов гражданского общества", - сообщила пресс-служба Елбасы.

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