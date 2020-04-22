Президент выступит с телеобращением по ситуации с коронавирусом

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - На следующей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Kazakhstan Today.

Хотел бы сообщить, что на следующей неделе президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом", - сообщил Берик Уали на своей странице в Фейсбуке .

Он отметил, что график главы государства в последние недели был серьезно скорректирован.

В стране введено чрезвычайное положение, и режим работы президента можно назвать чрезвычайным. Резко увеличилось количество поступающей оперативной и аналитической информации, требуются незамедлительные меры реагирования. Текущая работа проходит в обновленном формате. Сегодня большинство совещаний и встреч проходит с использованием видеосвязи. Главной темой в повестке дня, конечно, остается борьба с коронавирусом. Касым-Жомарт Кемелевич ежедневно заслушивает отчеты правительства, членов Госкомиссии по чрезвычайному положению, руководителей регионов. На днях президент обзвонил акимов всех областей и городов республиканского значения, поставил перед ними ряд задач, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, социальной защитой населения, посевной кампанией и противопаводковой работой", - проинформировал пресс-секретарь.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер.

При этом глава государства обращает внимание на то, что, помимо антикризисного менеджмента, мы должны помнить о стратегическом планировании. ЧП рано или поздно закончится, и тогда перед нами в полный рост встанут задачи структурной перестройки экономики. Поэтому нужно ставить новые цели на средне- и долгосрочный период. Президент уже заявил, что многие программы и концепции нуждаются в обновлении. Резкое падение цен на нефть подтвердило, что нужны реформы в экономике и финансовом секторе, реальная индустриализация и цифровизация. Большие изменения ожидают сферы здравоохранения и образования. Глава государства требует выработки стратегических решений, отвечающих новым реалиям", - отметил Берик Уали.

Что касается международных контактов, то они сейчас в основном проходят по телефону, либо в формате видеоконференций, как недавние саммиты ЕАЭС и ССТГ.

Особенно важен оперативный обмен информацией с нашими ключевыми партнерами и соседями. В течение месяца Касым-Жомарт Кемелевич провел телефонные беседы с лидерами России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, руководителями ООН и Европейского совета, госсекретарем США. Эти переговоры позволили оперативно и без лишней бюрократии решить ряд серьезных вопросов, связанных с возвращением наших граждан из-за рубежа, взаимной гуманитарной поддержкой, обеспечением бесперебойного транспортного сообщения, поставок продуктов и медицинского оборудования. Основная забота главы государства - здоровье и безопасность наших граждан. Он лично призывает всех соотечественников соблюдать требования режима ЧП. Ради здоровья своих близких мы должны проявить терпение и ответственность. Как сказал недавно Касым-Жомарт Кемелевич, "без людей экономики не бывает". Поэтому никто не останется без внимания государства. По прямому поручению президента средства на поддержку граждан выделяются из бюджета и Национального фонда. Решение всех этих вопросов глава государства держит на постоянном контроле", - заверил пресс-секретарь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства