Президент высказался о проблемах насилия над детьми в детсадах и школах

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об избиении детей в частных детских садах и проблемах программы дополнительного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Глава государства напомнил об участившихся случаях истязания детей в частных детских садах. Он также отметил, что увеличилось финансирование неработающих детсадов.

Все это говорит о том, что их деятельность не прозрачна, гражданско-правовой ответственности у них нет. Другими словами, она не отвечает требованиям общества", - высказался президент.

Он напомнил, что в 2011 году была отменена работа детсадов по лицензии, чтобы максимально обеспечить детей дошкольным образованием, используя потенциал частного сектора.

В результате более 88% детей в возрасте от 2 до 6 лет были охвачены детскими садами. Теперь пришло время улучшить качество обслуживания. Правительство должно тщательно рассмотреть этот вопрос. Повторное введение процедуры лицензирования - это прежде всего мера, необходимая обществу, а не государству. Ведь главная цель - обеспечить безопасность детей", - заявил президент.

Он напомнил, что текущий год был объявлен Годом детей. Однако настораживает факт роста случаев насилия в стенах школ.

По информации президента, в 65% случаях, то есть в трех тысячах школ система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и вовсе не работает.

В целом, отметил Токаев, в стране снизилось количество суицидов среди детей и подростков. Однако такие инциденты участились в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях.

Нам нужен всеобъемлющий план по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств и обеспечению прав каждого ребенка", - заявил он.

В своем выступлении президент также затронул вопрос дополнительного образования.

Средства на дополнительное спортивное и творческое образование должны были быть выделены по госзаказу. Этот шаг позволил охватить количество детей, занимающихся дополнительным образованием, до 70%.

Однако в год запуска были допущены недочеты. Были ошибки, связанные с финансовыми вопросами и работой соответствующего портала ("АртСпорт"). Начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение. Родители отдавали детей сразу в несколько клубов. Это, к сожалению, мешало другим детям. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание", - поручил президент.

Он отметил, что акиматы и маслихаты обеспокоены тем, что бюджета, выделенного на дополнительное образование, может не хватить.

Средства, вложенные в образование, должны быть важнейшей инвестицией государства. Это очень важный вопрос. В конце концов, единственный путь развития - это образование. Поэтому можно не сомневаться, что от этого никто не проиграет. Правительство и акимы должны работать вместе с общественностью над улучшением проекта", - добавил он.



