Опрос KT: 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей

Фото: Depositphotos

АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Подавляющее число респондентов считают необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте информационного агентства РК проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?"

79% граждан ответили: "Да, давно пора", 14% - все устраивает и они считают это воспитательным процессом, 6% - все равно.

О грубом отношении и насилии в отношении детей сообщалось не раз. В апреле стало известно о грубом обращении с воспитанниками частного детского сада для детей-аутистов в столице. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.

После скандала в РК предложили вернуть лицензирование детсадов.

Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду.

В мае воспитателя павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником. Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку.





В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком.



