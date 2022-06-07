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Опрос KT: 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей

06.06.2022, 09:55 21051
Опрос KT: 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Подавляющее число респондентов считают необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сайте информационного агентства РК проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?"
 
79% граждан ответили: "Да, давно пора", 14% - все устраивает и они считают это воспитательным процессом, 6% - все равно.
 
О грубом отношении и насилии в отношении детей сообщалось не раз. В апреле стало известно о грубом обращении с воспитанниками частного детского сада для детей-аутистов в столице. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 
После скандала в РК предложили вернуть лицензирование детсадов. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду. 
 
В мае воспитателя павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником. Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку. 

В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком. 

В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику.
 

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В Казахстане экспертная группа будет рассматривать заявления по фактам кибербуллинга

07.06.2022, 12:51 1196
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министерство информации и общественного развития подготовило проект приказа об утверждении Правил создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга. Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документом утверждаются Правила создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка.
 
Сообщается, что экспертная группа создается при Министерстве информации и общественного развития РК.
 
При осуществлении своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями.
 
Основными задачами экспертной группы являются:
 
1)        рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление правовой оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях;
 
2)        вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.
 
Сообщается, что состав экспертной группы формируется из числа работников министерств информации и общественного развития, образования и науки, иных заинтересованных государственных органов и общественных организаций. 
 
Председатель и заместитель председателя экспертной группы определяется уполномоченным органом из состава ее членов.
 
Деятельность экспертной группы осуществляется в форме заседаний. При необходимости заседания экспертной группы проводятся в онлайн режиме. 
 
Организацию проведения заседаний экспертной группы, оформление решений заседания экспертной группы в форме протокола, а также хранение материалов экспертной группой осуществляет секретарь экспертной группы.
 
Секретарь экспертной группы является сотрудником уполномоченного органа и не входит в состав экспертной группы.
 

При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка, в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка согласно приложению к настоящим правилам. По итогам рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня его поступления представляется заявителю ответ на государственном языке или языке обращения", - говорится в правилах.

 
В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на заявление требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается уполномоченным органом не более чем на пятнадцать календарных дней, а заявителю сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
 
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке "Колсай Колдері"

07.06.2022, 09:26 3511
Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке "Колсай Колдері"
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке "Колсай Колдері" ("Кольсайские озера"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уникальные кадры краснокнижного животного попали на объектив фотоловушки, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

07.06.2022, 08:32 4161
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе, севере, на юге в горных районах град, шквал. 
 

Лишь на юге, в центре, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юго-западе, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, ночью на западе области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе области туман, днем на юго-западе, западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области днем в горных районах - гроза, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, днем на западе, севере, юге области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, востоке Карагандинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге Карагандинской, Кызылординской, Костанайской областей ожидается сильная жара.
 
На западе, востоке, в центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 

Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене

06.06.2022, 16:19 13956
Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане все получатели адресной социальной и жилищной помощи с 1 июля будут получать газ по сниженной цене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории "бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны", - сообщает Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

 
Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться в своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале еgov.kz.
 
Пилотный проект был запущен с 1 апреля 2022 года в Таразе и Уральске.
 

Граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тысяч потребителей. Они могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях", - напомнили в ведомстве. 

 
На сегодня продолжается работа по интеграции информационных систем АО "КазТрансГаз Аймак", дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" с автоматизированной информационной системой "Социальная помощь" Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

Напомним, сегодня глава Минэнерго предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы

06.06.2022, 14:36 16381
Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с заменой дорожного полотна на транспортной развязке перекрыт участок дороги на перекрестке улиц Саина - Шаляпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для укладки нового асфальтобетонного покрытия западная часть транспортной развязки на пересечении улиц Саина - Шаляпина будет частично перекрыта с 22.00 6 июня до 6.00 7 июня и полностью перекрыта для укладки верхнего слоя асфальта с 22.00 7 июня до 06.00 8 июня",- сообщили в горакимате. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили алматинцев и гостей города откорректировать свой маршрут заранее.
 

Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы

06.06.2022, 13:48 17421
Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би с 7 июня временно будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в горакимате, ремонт теплотрассы будут проводить на участке Толе би от улицы Конаева до проспекта Достык.
 
В связи с этим изменятся схемы движения следующих маршрутов:
 
№118 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - улица Калдаякова - далее по схеме. В западном направлении - улица Калдаякова - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№201 - в восточном направлении - улицаТоле би - улица Конаева - уица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№205 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№224 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№37 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - далее по схеме. В западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
 
№66 - в северном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - далее по схеме. В южном направлении - улица Калдаякова - улица Богенбай батыра - проспект Достык - далее по схеме.
 

В ряде микрорайонов Алматы 8 июня отключат холодную воду

06.06.2022, 12:24 19246
В ряде микрорайонов Алматы 8 июня отключат холодную воду
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Несколько жилых массивов Алматы на день отключат от холодной воды 8 июня из-за ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", 8 июня с 01.00 до 22.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7.
 

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района Алматы. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.

 

Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

06.06.2022, 08:54 23501
Какая погода ждет казахстанцев в понедельник
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, град, шквал, на западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем в горных районах - гроза. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области - туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. 
 
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. 
 
Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре области днем усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, юге Актюбинской области - гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. 
 
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге, в центре Атырауской области - гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области - туман. 
 
Днем в Атырауской области, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, + 21 - +23 градуса, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

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